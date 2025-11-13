Geral

Obituário
Notícia

Gelson Frizzo, proprietário do Baruks, morre aos 56 anos em Caxias do Sul

Velório ocorre nas Capelas São José do Bairro Cruzeiro. Cremação está marcada para as 11h desta sexta-feira (14), no Memorial Crematório São José

Bruno Tomé

Alana Fernandes

