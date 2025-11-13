Gelson Frizzo, proprietário do Baruks, morre aos 56 anos em Caxias do Sul

Gelson Antenor Frizzo. Gelson Frizzo / Arquivo pessoal

Gelson Antenor Frizzo morreu aos 56 anos, nesta quinta-feira (13), em Caxias do Sul. Ele era proprietário do tradicional Baruks, localizado próximo à reitoria da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A causa da morte não foi divulgada.

O velório de Frizzo ocorre nas Capelas São José do Bairro Cruzeiro desde a noite desta quinta. A cremação está marcada para 11h de sexta-feira (14) no Memorial Crematório São José.

Familiares lembram de Gelson "como um grande cara, cuja essência e generosidade cativaram a todos". Também lembraram o amor e respeito que os acadêmicos da UCS sentiam pelo dono do Baruks. O estabelecimento foi aberto em 2013 e era um sonho dele.

Segundo a família, o juventudista apaixonado sempre estava com um sorriso no rosto e "era um amigo admirado, alguém que, incansavelmente, ajudava a todos que podia". Os familiares afirmam que ele "deixa um legado de amizade, paixão e bondade genuína".

Pelos amigos de longa era conhecido como o "Tinho da Dona Vírgilia", mãe dele, ou simplesmente "Alemão". Era filho também de Tranquilo Frizzo.