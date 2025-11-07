Gato é resgatado pelos bombeiros após ficar preso no interior de veículo em Bento Gonçalves

Um gato ficou preso no interior de um veículo estacionado e precisou de resgate na noite desta quinta-feira (6), em Bento Gonçalves. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h20min para salvar o animal, no bairro São Francisco.
Segundo a guarnição, o felino, considerado de grande porte, estava preso entre o motor e o para-lama do automóvel. Os bombeiros conseguiram acessar o ponto e retirar o bicho, que não se feriu e foi devolvido à tutora.
— É bastante comum que gatos procurem abrigo dentro de compartimentos de motores de carros, especialmente em dias frios ou chuvosos, porque se torna um local quente, protegido e seguro na percepção do animal. No entanto, essa situação é extremamente perigosa, podendo causar ferimentos graves ou fatais ao animal — alerta o sargento Pablo Moreira, da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Bento.