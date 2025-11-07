Gato é resgatado pelos bombeiros após ficar preso no interior de veículo em Bento Gonçalves

Felino não se feriu e foi devolvido à tutora. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um gato ficou preso no interior de um veículo estacionado e precisou de resgate na noite desta quinta-feira (6), em Bento Gonçalves. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h20min para salvar o animal, no bairro São Francisco.

Segundo a guarnição, o felino, considerado de grande porte, estava preso entre o motor e o para-lama do automóvel. Os bombeiros conseguiram acessar o ponto e retirar o bicho, que não se feriu e foi devolvido à tutora.