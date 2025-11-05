Geral

Garibaldi Vintage é adiado em função da previsão de chuva forte e ciclone no RS neste final de semana

A mudança de data é para garantir a segurança e o bem-estar do público, expositores e artistas

Gabriela Alves

