Garibaldi Vintage é adiado em função da previsão de chuva forte e ciclone no RS neste final de semana

O evento Garibaldi Vintage, previsto para ocorrer nesta sexta-feira (7), na rua Buarque de Macedo, foi adiado para o dia 14 de novembro, a sexta-feira subsequente. A decisão foi tomada pela prefeitura em função da previsão de chuva forte para o final de semana.
O adiamento é para garantir a segurança e o bem-estar do público, expositores e artistas.
De acordo com a Climatempo, a previsão do tempo indica a formação de um ciclone no decorrer da sexta-feira (7).
Há risco de temporais generalizados acompanhados por intensas rajadas de vento e eventuais quedas de granizo em pontos isolados. O dia também será marcado por temperaturas mais amenas e com pouca variação, destaca a Climatempo.
Caso as condições climáticas também impeçam a realização no dia 14, o evento será cancelado oficialmente.