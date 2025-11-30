Geral

Saúde bucal
Notícia

Filas de espera para tratamento de canal e para prótese dentária têm 2,6 mil pedidos pelo SUS em Caxias

Serviços são oferecidos no Centro de Especialidades Odontológicas, a partir do encaminhamento das UBSs

Alana Fernandes

