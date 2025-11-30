Filas de espera para tratamento de canal e para prótese dentária têm 2,6 mil pedidos pelo SUS em Caxias

Atualmente, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) conta com 15 dentistas para seis tipos de serviços da saúde bucal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, as filas de espera para tratamento de canal e prótese dentária pelo Sistema Único de Saúde (SUS) somam 2,6 mil pedidos atualmente. São pacientes que receberam atendimento nas unidades básicas de saúde (UBSs) e que aguardam pela primeira consulta no serviço especializado. Os dados foram disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Na endodontia, especialidade voltada ao tratamento de canal, são 1.056 solicitações represadas. Já para a prótese dentária total, popularmente conhecida como dentadura, a lista de espera soma 1.633 usuários da rede púbica de saúde.

Para acessar os dois serviços, os pacientes precisam ser atendidos inicialmente pelos dentistas que atuam nas UBSs. Após, a solicitação é categorizada pelo Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra) em baixa, média ou alta prioridade e direcionada para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), onde ocorre o atendimento.

Diretora do Núcleo de Saúde Bucal do CEO, Marcela de Barros aponta que houve um aumento na demanda especialmente no período pós-pandemia e também a partir do crescimento populacional do município nos últimos anos. Ela ainda observa que são serviços mais complexos, que exigem mais do que uma consulta, o que prolonga o tempo até o próximo paciente ser chamado.

— É importante ressaltar que (no caso do tratamento de canal) o paciente não fica desassistido no período. Se agudizar (quando se agrava, fica dolorido) novamente o caso, há respaldo do retorno na UBS enquanto ele aguarda a consulta com o especialista. A depender do dente, temos espera de cinco, seis meses — detalha Marcela.

Para a prótese total, são disponibilizadas 80 primeiras consultas por mês via SUS. A endodontia, por sua vez, tem oferta de 140 primeiros atendimentos mensais.

Alternativas para vencer a demanda

O CEO está localizado na Rua Ernesto Alves, no Centro. Rafael da Silva Carvalho / Prefeitura de Caxias do Sul,divulgação

Segundo Marcela, está previsto o chamamento de mais um profissional especializado em prótese dentária, o que pode ampliar o número de atendimentos mensais e ajudar a diminuir a fila de espera.

— Houve a melhora da estrutura física, com a organização de mais um consultório no Centro de Especialidades e, consequentemente, conseguiremos ter mais um protesista — sinaliza.

Outra intenção é de manter os chamados acordos de cooperação com instituições de ensino no ano que vem. Tratam-se de atendimentos feitos por estudantes de odontologia, sob supervisão dos professores, sem custos aos poder público e aos pacientes.

Atualmente, o CEO conta com 15 dentistas para seis tipos de serviços da saúde bucal: