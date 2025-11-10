Geral

Festival Melhores Vinhos 2025, em Flores da Cunha, se inicia neste fim de semana com horário ampliado 

A programação ocorrerá no Parque da Vindima Eloy Kunz, a partir das 10h. Entrada e estacionamento são gratuitos

