Festival Melhores Vinhos 2025, em Flores da Cunha, se inicia neste fim de semana com horário ampliado 

O público poderá acessar o evento com taças próprias para o consumo das bebidas ou adquiri-las no local. Foto: Andrelise Cavagnoli/Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

O Festival Melhores Vinhos 2025, em Flores da Cunha, terá horário ampliado nesta edição. No sábado (15), o público poderá curtir a programação das 10h às 22h, e no domingo (16), das 10h às 21h. O evento ocorrerá no Parque da Vindima Eloy Kunz.

Além de brindar os mais de 100 rótulos entre vinhos, espumantes e sucos, os visitantes vão ter a oportunidade de degustar as delícias da gastronomia local. As opções ficam por conta de A Doceria, A.S Carnes Especiais, Casa do Pão e do Restaurante Dolce Italia, da Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul.

Leia Mais Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas ocorrerá no dia 30, em Caxias

O prato típico oficial do município, o menarosto, está confirmado no cardápio do festival. Haverá carnes de frango, coelho, leitão e codorna. Uma das novidades da edição é que o preparo da iguaria será ao ar livre, para que todos os participantes possam acompanhar o processo, que se dá em um rolete por cerca de cinco horas.