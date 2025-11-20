Festival do Moscatel termina neste domingo com edição no Parque Salto Ventoso, em Farroupilha 

Parque é o terceiro lugar a receber o evento, que aconteceu de forma itinerante. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Gastronomia, brindes e música ao ar livre. Essa é a proposta do encerramento do Festival do Moscatel - Edição Garden que ocorre neste domingo (23). O evento, que vem movimentado moradores de Farroupilha e região, começou em 9 de novembro.

De forma itinerante, o festival abriu a programação na Vinícola Casa Colombo, no dia 16 passou pela Vinícola Cappelletti e neste domingo chega ao parque. O espaço ficará aberto das 11h às 17h, com acesso liberado mediante pagamento de entrada ao estabelecimento.

O público poderá degustar a gastronomia variada, que vai desde um buffet com churrasco, galeto, massa e sobremesa, até porções de batata, polenta, peixe, petiscos, tábua de frios, pizza e hambúrgueres.

Destaque do evento, o moscatel será comercializado por vinícolas parceiras. Entre as confirmadas estão Belmonte, Nova, Casa Perini, Colombo, Chesini, Cappelletti, Tonini e Cave Antiga. As taças oficiais do evento estarão a venda por R$ 20 e dão direito a 100 ml do espumante.

Duas apresentações musicais estão programadas para a tarde: às 13h Weligton Lima & banda se apresentam e às 15h30min Ângela Carminatti sobe no palco. Os shows acontecerão na área interna do parque. Em caso de chuva, a programação será transferida.

Informações e reservas podem ser feitas pelo contato 54 98404-1147. O Festival do Moscatel é promovido pela Prefeitura de Farroupilha, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com a Afavin e a Rota Turística Terra do Moscatel, com apoio das vinícolas locais e empresas patrocinadoras.















