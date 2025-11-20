Geral

Festival do Moscatel termina neste domingo com edição no Parque Salto Ventoso, em Farroupilha 

Atrações contam com degustação de espumantes, gastronomia farta e shows. Espaço estará aberto das 11h às 17h, com acesso liberado mediante pagamento de ingresso 

Pioneiro

