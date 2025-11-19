Feriadão da Consciência Negra terá tempo instável na Serra e no Litoral

Primavera, que colore as ruas de Caxias do Sul, traz instabilidade à Serra. Ulisses Castro / Agencia RBS

A previsão do tempo para o feriadão da Consciência Negra, que se estende de quinta-feira (20) até domingo (23), aponta para instabilidade na Serra e no Litoral Norte.

O sol pode aparecer de forma mais consistente nessa quinta-feira, o dia de maior estabilidade do clima, segundo a Climatempo.

Já o sábado (22) na Serra pode registrar chuva, principalmente no final da tarde e à noite. Para o domingo, a chuva volta durante todo o dia em Bento Gonçalves e pancadas também estão previstas para Caxias do Sul e Vacaria.

As temperaturas máximas podem chegar aos 28ºC na quinta e na sexta-feira, mas caem no final de semana para mínimas de até 13ºC no domingo.

No Litoral, o panorama é parecido: o sol aparece na quinta-feira e a estabilidade retorna no começo da noite. A mínima no Litoral Norte é de 20ºC e a máxima de 22ºC.

Confira a previsão em Caxias e Arroio do Sal:

Caxias do Sul:

Quinta-feira: Ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 28 ºC e Mínima de 18 ºC.

Sexta-feira: Sol com muitas nuvens, noite com pancadas de chuva. Máxima de 28 ºC e Mínima de 16 ºC.

Sábado: Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva pela manhã, temporal à tarde e noite chuvosa. Máxima de 21 ºC e Mínima de 17 ºC.

Domingo: Sol com muitas nuvens, noite nublada. Máxima de 19 ºC e Mínima de 13 ºC.

Arroio do Sal

Quinta-feira: Sol durante todo o dia. Máxima de 27 ºC e Mínima de 17 ºC.

Sexta-feira: Sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Máxima de 29 ºC e Mínima de 19 ºC

Sábado: Céu nublado com períodos de garoa. À tarde, sol aparece; a noite será chuvosa. Máxima de 23 ºC e Mínima de 20 ºC