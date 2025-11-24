Fenamassa se encerra com público de 55 mil pessoas em Antônio Prado

Concurso de maior comedor de tortéi ocorreu no dia 15 e reuniu 25 participantes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 9ª edição do Festival Nacional da Massa (Fenamassa), realizado em Antônio Prado e que celebra as tradições dos imigrantes italianos, terminou neste domingo (23), com recorde de público, alcançando mais de 55 mil pessoas. Durante 10 dias de evento, na Praça Garibaldi, em pleno Centro Histórico, os visitantes consumiram 29,4 mil refeições — aproximadamente 6,5 toneladas de massa —, segundo os organizadores.

O Armazém das Massas, onde o visitante pôde adquirir massas e produtos locais para levar para casa, comercializou 374 quilos de massa.

A movimentação intensa também se refletiu no turismo. Os 650 leitos da rede hoteleira e das pousadas ficaram totalmente ocupados durante os finais de semana do evento. Visitantes de diversas regiões do Rio Grande do Sul, de outros estados e até de países vizinhos, como o Uruguai, lotaram hotéis, restaurantes e pousadas. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul lideraram a lista de cidades com maior presença de público.

A programação artística também foi intensa. O público pôde visitar três exposições artístico-culturais e acompanhar 57 apresentações de música, dança e teatro nos dois palcos montados na praça. Na noite de encerramento, o show da banda internacional Star Beatles levou centenas de pessoas à praça, coroando uma edição marcada por grandes encontros e celebrações.

— A cada edição, a Fenamassa reafirma a nossa identidade e fortalece o que temos de mais valioso: a união da comunidade, a hospitalidade e a paixão pela nossa cultura. Este ano, superamos números, ampliamos experiências e renovamos o encantamento do público — destacou o presidente desta edição, Felipe Anzileiro.