Feira de adoção de cães ocorrerá neste sábado em shopping de Caxias do Sul

Uma feira de adoção de cães vai ocorrer neste sábado (15), das 15h às 18h30min, no Villagio Pet do Shopping Villagio Caxias. Os 15 animais que estarão disponíveis para adoção são da ONG Instituto Patinhas. As idades dos animais variam entre um e 10 anos.

Para adotar é necessário ser maior de 21 anos, levar vídeo que mostre todas as áreas da casa ou do apartamento, além de apresentar comprovante de residência. Os adotantes devem passar por entrevista para análise da possibilidade de adoção. Não serão doados pets que ficarão presos em canis ou correntes, nem será permitido que ocupem pátio compartilhado.

Durante a ação, o Instituto Patinhas arrecadará doações de caminhas, cobertinhas, remédios e ração. Haverá venda dos produtos da ONG, onde 100% do lucro será destinado a auxiliar os animais resgatados.

Confira alguns pets que estarão disponíveis para adoção: