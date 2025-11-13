Geral

Adote seu “Aumigo” 
Notícia

Feira de adoção de cães ocorrerá neste sábado em shopping de Caxias do Sul

A ação, das 15h às 18h30min, no Villagio Pet, contará com 15 cães disponíveis para adoção

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS