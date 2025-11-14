Geral

FAS define em até 30 dias se reabrirá ou não casa de passagem de Caxias onde educador social foi encontrado morto

Compromisso foi firmado em reunião no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), na quarta-feira. Sindicato solicita retomada da unidade, com garantia de emprego e melhores condições de segurança. Município implanta protocolo que reforça monitoramento das outras unidades de acolhimento de moradores de rua

Luca Roth

