Farroupilha tem 20 vagas para curso gratuito do IFRS que forma jovens empreendedores

Estudantes receberão capacitação técnica e gerencial e um auxílio mensal de R$ 600. IFRS Campus Farroupilha / Divulgação

Jovens de Farroupilha de até 24 anos que concluíram o ensino médio e ainda não ingressaram no ensino superior têm uma oportunidade de capacitação gratuita. O campus local do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) está com 20 vagas abertas para o programa Pé no Futuro, iniciativa voltada à formação técnica e empreendedora de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições seguem até a próxima quinta-feira (6) pelo site da instituição. No Estado, além de Farroupilha, também há vagas para os campi de Erechim (30) Porto Alegre/Restinga (30) e Rio Grande (20).

Os estudantes selecionados para participar do programa receberão capacitações em áreas estratégicas, como marketing digital, gestão financeira, inovação, tecnologia e inteligência artificial. O Pé no Futuro também vai promover o aprimoramento de habilidades relacionadas à liderança, comunicação, colaboração e resiliência para o futuro do trabalho.

Durante a primeira fase — com duração de três meses e 160 horas —, os estudantes receberão capacitação técnica e gerencial e um auxílio mensal de R$ 600. Ao final, cinco projetos de empreendimento serão selecionados para seguir adiante, com apoio financeiro, mentoria e acompanhamento nas etapas seguintes.

A segunda fase terá duração de seis meses, em que os participantes receberão prêmio financeiro para a implementação do negócio, bem como o direito ao auxílio orçamentário, mentoria e acompanhamento. Já a fase final, também com duração de seis meses, será de acompanhamento dos empreendimentos por parte do IFRS, sem auxílio financeiro aos estudantes.

Podem participar egressos de escolas públicas, com cadastro ativo no CadÚnico, sendo que metade das vagas é preferencialmente destinada a jovens beneficiários do programa Pé de Meia do Governo Federal.

O Pé no Futuro é uma iniciativa do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, e está sendo executado em Institutos Federais de todas as regiões do país.

Vagas também para monitores e mentores

Além dos estudantes, o IFRS também está selecionando monitores e mentores para atuar no programa.

As inscrições para monitores seguem até este domingo (2). São 10 vagas entre os campi, sendo duas para Farroupilha; três para Erechim; três para Porto Alegre/Restinga; e duas para Rio Grande. Podem participar servidores efetivos, professores substitutos ou visitantes, além de estudantes maiores de idade dos cursos técnicos e superiores do IFRS.

Já para mentores, as inscrições vão até terça-feira (4) O edital prevê 11 vagas para cada um dos quatro campi, destinadas a servidores e membros da comunidade externa.