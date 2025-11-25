Geral

Limpeza urbana
Notícia

Farroupilha remove quase 20 toneladas de fios obsoletos

Somente no mês de novembro foram 2,5 mil toneladas retiradas de postes da cidade. As ações contam com parceria do Procon e empresas de telefonia e internet

Marcos Cardoso

