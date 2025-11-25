Farroupilha remove quase 20 toneladas de fios obsoletos

Operações de limpeza urbana removeram quase 20 toneladas de fios e cabos obsoletos das ruas de Farroupilha nos primeiros 11 meses de 2025. As ações, que são coordenadas pela prefeitura, contam com parceria do Procon e empresas de telefonia e internet.
O objetivo, conforme a prefeitura, é reduzir a poluição visual em bairros e localidades do interior. No mês de novembro, foram retiradas 2,5 toneladas de materiais.
A retirada dos cabos ocorre de forma sistemática, abrangendo diversas áreas de Farroupilha. No interior, a RS-813 recebeu 11 ações já realizadas neste ano, com o apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar.
Já no perímetro urbano, além dos trabalhos do último mês, bairros como Bela Vista, Imigrante, Primeiro de Maio e Centro já receberam os serviços.