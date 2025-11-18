Geral

Novembro azul
Notícia

Ex-policial que superou o câncer de próstata vira incentivador do diagnóstico precoce em Caxias do Sul

Carlos Castilho, 65 anos, participa de campanha e alerta para importância dos exames. Urologista reforça alta taxa de cura com detecção antecipada

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS