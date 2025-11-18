Ex-policial que superou o câncer de próstata vira incentivador do diagnóstico precoce em Caxias do Sul

Carlos Castilho, 65 anos, tornou-se um símbolo da importância da prevenção. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Após 10 anos de exames periódicos e a superação de um câncer de próstata, o policial civil aposentado Carlos Castilho, 65 anos, tornou-se um símbolo da importância da prevenção. Ele é um dos participantes da campanha anual 'Invictus', da Aapecan (Associação de Apoio a Pessoas com Câncer), que desde 2019 convida homens que venceram diferentes tipos de câncer para posar no projeto.

Em 2025, sete deles estão em fotos expostas na Galeria Universitária da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

— Relaxei quando o plano ficou sem urologista, e por três anos não fiz o exame. Quando os especialistas voltaram a estar credenciados, refiz os exames e apareceu um tumor de grau três. Como já tinha feito vasectomia, tirei a próstata mesmo sabendo das consequências, como incontinência urinária e disfunção erétil — relata Castilho.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais frequente entre os homens a partir dos 50 anos e, também, o segundo mais letal, atrás apenas dos tumores malignos no pulmão. No entanto, quando diagnosticado de forma precoce, o câncer de próstata tem índice de cura de até 95%, conforme o urologista Gustavo Toniazzo.

— Devemos conscientizar o paciente sobre a importância dos cuidados preventivos. O homem precisa compreender que sua saúde não é negociável e que medidas simples e rotineiras podem ser verdadeiramente transformadoras — destaca o médico.

Os exames de toque retal e de Antígeno Prostático Específico (PSA) para diagnóstico são rápidos e acessíveis. Apesar dos avanços na conscientização, especialistas como Toniazzo reconhecem que ainda há resistência por parte dos homens em buscar o urologista.

— As mulheres criam o hábito de fazer exames desde cedo, com o ginecologista. Os homens, historicamente, procuravam o médico apenas quando tinham sintomas. Felizmente, isso tem mudado, e o preconceito em relação ao exame de toque é cada vez menor — observa o urologista.

Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, homens com histórico familiar de câncer de próstata em parentes de primeiro grau devem iniciar os exames de rastreamento aos 45 anos, enquanto os demais devem começar aos 50 anos.

Na rede pública de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou, em novembro e até o início desta semana, quase 9 mil consultas e 823 exames de Antígeno Prostático Específico (PSA) solicitados para detectar alterações.