Evento Boas Práticas Aurora, em Bento Gonçalves, discute ações de sustentabilidade e orientações sobre leis trabalhistas

Evento aconteceu no centro administrativo da Cooperativa Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves. Ulisses Castro / Agencia RBS

Ações de sustentabilidade e direitos trabalhistas foram os temas centrais da terceira edição do Boas Práticas Aurora, realizado nesta quarta-feira (19) na sede da Cooperativa Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves. Desde 2023 o evento reúne representantes do setor vitivinícola para debater assuntos comuns e apresentar soluções adotadas pela maior cooperativa vinícola do país.

A edição deste ano reforça os cuidados com a legislação trabalhista, tendo em vista a ampliação das vagas temporárias para a próxima safra da uva. Recentemente, a cooperativa anunciou 120 vagas temporárias para o período de janeiro a março.

Durante a tarde da quarta-feira (19), representantes dos produtores de uva, integrantes do segmento vitivinícola e representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) discutiram normas de condutas sobre os métodos de contratação dos safristas. Ainda, a Aurora apresentou formalmente o primeiro Relatório de Sustentabilidade da cooperativa.

Desde fevereiro de 2023, quando mais de 200 trabalhadores foram resgatados em Bento Gonçalves em situação análoga à escravidão, as vinícolas locais intensificaram a adoção de boas práticas e fomentaram a formação dos associados e prestadores de serviço para se alinharem à legislação trabalhista.

Conforme Cassandra Marcon Giacomazzi, gerente de Sustentabilidade da Aurora, a cooperativa adotou uma sistemática de capacitações com cooperados, funcionários e parceiros. A partir das formações, regras foram estabelecidas e auditorias passaram a ser realizadas.

— Sabemos da importância do nosso papel na comunidade, de comunicar, de alavancar o segmento para olhar nessa direção. Levar essas práticas de governança é parte da continuidade das nossas ações e também do êxito desse trabalho.

"Direitos trabalhistas não são despesa, são aquilo que eleva o patamar civilizatório"

Presidente do TRT4, Ricardo Martins Costa esteve presente no evento, participando de um dos painéis. Ulisses Castro / Agencia RBS

Presente no evento, Ricardo Martins Costa, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), teceu elogios às ações adotadas pelo setor e as transformações decorrentes do episódio de 2023.

— O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul acontece no país inteiro. É uma chaga que o Brasil ainda tem e que precisa ser combatida. E para isso é preciso entender que direitos trabalhistas não são despesas, são aquilo que eleva o patamar civilizatório — pontuou.

Na avaliação de Costa, ações de compartilhamento de boas práticas e o fortalecimento dessas condutas entre as vinícolas locais são estratégicas para o enfrentamento das desigualdades sociais e o cumprimento das leis trabalhistas:

— Aquele evento lamentável de precarização foi um marco negativo, mas que possibilitou o trabalho consciente da transformação. Penso que todos refletiram sobre o caminho e ao que ele poderia levar.

Adaptação no campo e reflexos na safra

Cedenir Postal, presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de Bento Gonçalves. Ulisses Castro / Agencia RBS

"Mudança radical": é assim que Cedenir Postal, presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de Bento Gonçalves e vice-presidente da Comissão Interestadual da Uva, descreve a adaptação dos agricultores às exigências legais trabalhistas.

— Mudou tudo o que tinha sido feito até então. Começamos um movimento com todas as entidades, cooperativas, empresas e sindicatos para orientar esses produtores. Confesso que é difícil mudar a cultura e muitos ainda têm dificuldade em lidar com a burocracia — pontua.

Postal reforçou o papel do sindicato no processo de conscientização e suporte. Até hoje a entidade presta auxílio aos agricultores na fase de contratação dos safristas e em como regularizar a documentação junto aos portais governamentais.

Perspectivas para a safra de 2026

Com a expectativa de colher 800 mil toneladas de uva no próximo ano, os produtores já começaram a se mobilizar para buscar os safristas e iniciar a vindima em janeiro.

— São muitos estrangeiros vindo para cá, sobretudo argentinos. O nosso maior gargalo é a documentação. Essas pessoas chegam aqui em busca de emprego sem documentos. Mas para a contratação precisamos do visto de residência no país e do CPF — explica Postal.

Apesar disso, o presidente estima que a maioria dos produtores já encaminhou as contratações e devem chegar em janeiro com o quadro completo para o início das atividades.















