Safra da uva 2026 
Evento Boas Práticas Aurora, em Bento Gonçalves, discute ações de sustentabilidade e orientações sobre leis trabalhistas

Terceira edição do evento reuniu lideranças do segmento vitivinícola, representantes dos produtores de uva e do Tribunal Regional do Trabalho. Encontro reforça orientações para a contratação de 120 safristas para a colheita da cooperativa 

Tamires Piccoli

