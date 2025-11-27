Estudante caxiense conquista medalha de ouro na Maratona Tech 2025

Maria Eduarda Suzin Pavan é medalha de ouro na Maratona Tech. Água Benta / Divulgação

A aluna Maria Eduarda Suzin Pavan, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Caxias do Sul, conquistou a medalha de ouro na Maratona Tech, uma das principais Olimpíadas de Tecnologia do país.

A solenidade de premiação ocorreu na última terça-feira (25), em São Paulo, reunindo medalhistas de ouro de todo o Brasil. A programação foi dedicada à inovação, à tecnologia e ao protagonismo estudantil. Representando o Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, Maria Eduarda também ganhou medalha de ouro, em 2024, durante a competição em Curitiba.

— Me senti extremamente feliz de ter ganhado. Extremamente lisonjeada. É um sentimento inexplicável. Aprendemos muito sobre tecnologia, mas também sobre inovação — relata Maria Eduarda.

A estudante conta que a vontade de participar da Maratona Tech surgiu a partir da apresentação da competição através da professora de matemática do colégio, Eva Rosemary, que engajou a participação dos alunos. Para ela, o processo foi muito divertido, pois a olímpiada não testa apenas o conhecimento, mas também ensina. Maria Eduarda ressalta que o principal ponto positivo é que a Maratona Tech abriu a sua visão de mundo, além de abrir portas para o futuro.

— Sou imensamente grata não somente à Maratona Tech, mas também por a professora Eva ter nos apresentado a competição. Senão fosse a iniciativa dela de instigar os alunos a se engajar em novas propostas, com certeza não teríamos chegado aqui. Nem eu, nem meus colegas que participaram — ressalta.

Como foi a Maratona Tech

Neste ano, a Maratona Tech foi composta por duas etapas principais. Na primeira fase, que ocorreu entre 4 de agosto e 14 de setembro, os participantes competiram em grupos e precisaram desenvolver uma solução inovadora para um problema real, utilizando recursos de inteligência artificial. Durante a etapa, criatividade, análise crítica e capacidade de colaboração foram fundamentais para avançar na competição.