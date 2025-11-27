Estudante caxiense conquista medalha de ouro na Maratona Tech 2025

A aluna Maria Eduarda Suzin Pavan, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Caxias do Sul, conquistou a medalha de ouro na Maratona Tech, uma das principais Olimpíadas de Tecnologia do país.
A solenidade de premiação ocorreu na última terça-feira (25), em São Paulo, reunindo medalhistas de ouro de todo o Brasil. A programação foi dedicada à inovação, à tecnologia e ao protagonismo estudantil. Representando o Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, Maria Eduarda também ganhou medalha de ouro, em 2024, durante a competição em Curitiba.
— Me senti extremamente feliz de ter ganhado. Extremamente lisonjeada. É um sentimento inexplicável. Aprendemos muito sobre tecnologia, mas também sobre inovação — relata Maria Eduarda.
A estudante conta que a vontade de participar da Maratona Tech surgiu a partir da apresentação da competição através da professora de matemática do colégio, Eva Rosemary, que engajou a participação dos alunos. Para ela, o processo foi muito divertido, pois a olímpiada não testa apenas o conhecimento, mas também ensina. Maria Eduarda ressalta que o principal ponto positivo é que a Maratona Tech abriu a sua visão de mundo, além de abrir portas para o futuro.
— Sou imensamente grata não somente à Maratona Tech, mas também por a professora Eva ter nos apresentado a competição. Senão fosse a iniciativa dela de instigar os alunos a se engajar em novas propostas, com certeza não teríamos chegado aqui. Nem eu, nem meus colegas que participaram — ressalta.
Como foi a Maratona Tech
Neste ano, a Maratona Tech foi composta por duas etapas principais. Na primeira fase, que ocorreu entre 4 de agosto e 14 de setembro, os participantes competiram em grupos e precisaram desenvolver uma solução inovadora para um problema real, utilizando recursos de inteligência artificial. Durante a etapa, criatividade, análise crítica e capacidade de colaboração foram fundamentais para avançar na competição.
Já na segunda fase, que ocorreu de forma individual, de 6 a 20 de outubro, houve uma série de desafios técnicos. Os estudantes precisaram responder às questões práticas e entregar um vídeo explicando a resolução de um novo problema, acompanhado de um protótipo de site totalmente desenvolvido com o apoio de ferramentas de IA. A etapa exigiu domínio tecnológico, autonomia e clareza na comunicação do projeto.