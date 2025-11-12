Estado vai lançar edital para construção da Casa da Mulher Brasileira, em Caxias, até o final do ano

Acompanhada do prefeito Adilo Didomenico, Fábia visitou o local onde será instalada a casa. Ulisses Castro / Agencia RBS

O projeto para construção da Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul será finalizado ainda em 2025. A informação foi confirmada pela Secretaria da Mulher do Rio Grande do Sul, Fábia Richter, em visita à cidade na manhã desta quarta-feira (12). Em setembro, a Caixa Econômica Federal havia prorrogado o prazo para a entrega dos projetos para a construção até 30 de maio de 2026.

Acompanhada do prefeito Adilo Didomenico, Fábia visitou o local onde será instalada a casa, entre as avenidas Martim Francisco Spiandorelo, Dr. Assis Antônio Mariani e Rua Henrique Leonardi, no bairro Esplanada. Anteriormente, a casa estava prevista para ser construída no bairro Sanvitto, atrás da Escola Dario Granja Sant’Ana. No entanto, houve um troca de endereços com a Policlínica, anunciado em outubro pela prefeitura. O edital, segundo a secretária, será lançado também em 2025:

— Vamos deixar o projeto pronto esse ano para fazer o edital, a ideia é em abril conseguirmos colocar algum tijolo. Os equipamentos também serão licitados pelo Estado.

A Casa é um projeto financiado pelo Ministério das Mulheres, com contrapartida do Estado para sua implementação. O investimento total, dos governos federal e estadual, é de R$ 9,7 milhões.

As unidades vão oferecer, em um só espaço, serviços especializados para o atendimento das vítimas dos mais diversos tipos de violência, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Entre os serviços oferecidos, estão: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; promoção da autonomia econômica; Brinquedoteca; alojamento de passagem por até 48 horas para mulheres em situação de risco; serviços de saúde; e central de transporte para o encaminhamento a outros serviços da rede especializada.

Também haverá atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

— Nós temos um atraso nessa obra, quero vencer todos os prazos que a Caixa já nos passou — adianta a secretária.

O prefeito Adilo confirmou que deve encaminhar à Câmara de Vereadores nos próximos dias um projeto de lei para repassar o terreno ao Governo do Estado, alterando as atuais regras:

— A nossa legislação prevê a sessão de uso por cinco anos, e é uma exigência da Caixa que seja pelo menos 20 anos ou mais, e é isso que vamos fazer.