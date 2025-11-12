Geral

Na Serra
Notícia

Estado vai lançar edital para construção da Casa da Mulher Brasileira, em Caxias, até o final do ano

Informação foi confirmada pela titular da secretaria da mulher, Fábia Richter, em visita à cidade na manhã desta quarta-feira

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS