Espaço que oferece cuidados de saúde para usuários de álcool e drogas é reinaugurado em Caxias do Sul

A Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) de Caxias do Sul foi reinaugurada na tarde desta sexta-feira (28). O serviço tem por objetivo oferecer cuidados de saúde contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas. O funcionamento será de 24 horas, em ambiente residencial e de caráter transitório. O tempo de permanência é de até seis meses. O endereço é sigiloso.

A unidade funcionava desde 2014 em imóvel antigo, sem acessibilidade e sem dormitórios masculinos e femininos estruturados. Agora foi possível fazer a distribuição dos quartos de modo a garantir a privacidade de ambos, bem como o acesso a pessoas com problemas de mobilidade. Também foi feito um quarto para isolamento, em situações de saúde especiais.

No ato de inauguração, o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, salientou os investimentos e como o espaço auxilia os usuários a voltarem à vida normal.

— Aqui há mais possibilidades e melhores condições de atendimento para todos. Essas questões relacionadas à saúde física e mental são temas fundamentais que vêm sendo tratadas pelo Município e pela Secretaria de Saúde, e apostaremos ainda em mais ações para ampliar essa atenção, visando a recuperação destes nossos munícipes e seus vínculos familiares — destacou.

A coordenadora da Casa, Giovana Cauduro, pontuou a importância do serviço.

— Aqui, os usuários em situação de extrema vulnerabilidade social, sofrimento psíquico e demandas importantes em saúde, encontram cuidado, escuta, construção de habilidades para a vida diária, reorganização do cotidiano, o fortalecimento, a retomada de vínculos familiares, a reinserção no mercado de trabalho e a garantia do tratamento de saúde — enfatizou.

Também estiveram presentes na cerimônia o prefeito Adiló Didomenico, a diretora da Rede de Atenção Psicossocial da SMS, Marina Guerra, e a diretora de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Fundação de Assistência Social, Franciele Roso, e demais servidores e representantes de entidades.

Sobre a unidade

A Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) é um órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O serviço foi instituído pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, e é um dos pontos da Rede de Atenção Psicossocial Municipal.