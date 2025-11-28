Geral

Saúde
Notícia

Espaço que oferece cuidados de saúde para usuários de álcool e drogas é reinaugurado em Caxias do Sul

A Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) atende até 15 moradores, encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps). O novo local conta com dormitórios masculinos e femininos, além de acessibilidade

