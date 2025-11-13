Geral

Cara nova
Notícia

Espaço dos antigos vendedores de rua de Caxias muda de nome e  receberá ações de divulgação para alavancar vendas

Nova marca se chama Centro de Compras da Rua. Está prevista a adesivagem de vitrines, elaboração de wind banners, faixas em sinaleiras e a entrega de panfletos nas ruas centrais pelos próprios comerciantes

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS