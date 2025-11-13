Espaço dos antigos vendedores de rua de Caxias muda de nome e  receberá ações de divulgação para alavancar vendas

Fachada do centro de compras, no prédio do Caxias Plaza Shopping, foi estilizada para o Natal. Flávio Fernandes / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul reconfigurou o Centro de Capacitação e Comércio (CCC) que, a partir de agora, se chama Centro de Compras da Rua. O estabelecimento reúne e regulariza o trabalho de vendedores ambulantes no térreo do prédio do Caxias Plaza Shopping, na Rua Sinimbu.

Além do novo nome, o município propõe uma marca e uma campanha publicitária ao local, que completou seis meses de funcionamento em outubro, e tinha como uma das principais reclamações dos vendedores a falta de divulgação do espaço — e, consequentemente, o baixo número de vendas.

Nova marca. Reprodução / Prefeitura de Caxias do Sul

De acordo com a prefeitura, a iniciativa consiste na adesivagem de vitrines, elaboração de wind banners, faixas em sinaleiras e a entrega de panfletos nas ruas centrais pelos próprios comerciantes. A fachada do centro de compras foi estilizada para o Natal e deverá ser atualizada nas outras datas festivas do ano.