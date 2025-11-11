Geral

Via SUS
Notícia

Espaço de saúde voltado a idosos de Caxias do Sul e região é inaugurado nesta terça

O Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+RS) funcionará no hospital Virvi Ramos em parceria com o governo estadual. Os atendimentos já estarão disponíveis nesta quarta-feira (12)

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS