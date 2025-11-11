Espaço de saúde voltado a idosos de Caxias do Sul e região é inaugurado nesta terça

O Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+RS) em Caxias do Sul, uma parceria do hospital Virvi Ramos com o governo estadual, foi inaugurado nesta terça-feira (11). A partir desta quarta-feira (12), os atendimentos via SUS já estarão disponíveis para moradores da cidade e região.
Para utilizar o serviço, o idoso precisará ser encaminhado pela Atenção Primária. Ao ingressar no programa, a pessoa idosa realiza uma nova Avaliação Multidimensional (AMD), que serve como base para o planejamento dos atendimentos. Esse plano abrange consultas com diversos profissionais, incluindo médico da família e comunidade, generalista ou geriatra, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta e psicólogo.
Além disso, outros especialistas poderão ser solicitados conforme as necessidades específicas do usuário e a disponibilidade do serviço. Também será ofertado um conjunto de exames destinados ao apoio diagnóstico.
O serviço funcionará junto ao Complexo Hospitalar Virvi Ramos, em um espaço ao lado da recepção central. O custo mensal para manutenção de equipe e exames é de R$ 120 mil, repassados mensalmente pelo Estado. O projeto foi impulsionado pelo atual secretário de Saúde, Rafael Bueno, quando atuava como vereador.
Quem pode acessar o Saúde 60+ RS?
- Pessoas com 60 anos ou mais, encaminhadas pela Atenção Primária em Saúde.
- Estratificados como frágeis ou com diagnóstico de demência.
- Regulação do acesso via sistema GERCOM.
Mais R$ 600 mil em investimentos
Na solenidade, que contou com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, também foram anunciados mais R$ 631,6 mil em investimentos para renovação do parque tecnológico e ampliação da estrutura da Unidade Oftalmológica do Centro de Saúde Clélia Manfro. O valor será transferido através do programa Avançar na Saúde.
A unidade, que atende somente pelo SUS desde 2011, realiza cerca de quatro mil atendimentos/exames por mês. Desde segunda-feira (10), atende em novo endereço, na Avenida Júlio de Castilhos, 2.307, 5º andar, no prédio do antigo Hospital Del Mese.
O presidente da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Nelson D’Arrigo, a diretora-executiva da instituição, Cleciane Doncatto Simsen, o prefeito Adiló Didomênico e o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caregnato, também participaram do evento de inauguração.