Para 2026
Notícia

Escolas particulares de Caxias projetam reajuste de até 11,5% nas mensalidades

No Estado, a adequação média nas instituições será de 9,15%, conforme levantamento de sindicato, que relaciona oscilação a um aumento em despesas com pessoal, infraestrutura e reformas

Luca Roth

