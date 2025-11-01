Escolas particulares de Caxias projetam reajuste de até 11,5% nas mensalidades

Valor da mensalidade é definido a partir da planilha de custos de cada escola, o que faz com que o reajuste varie. Félix Zucco / Agencia RBS

As escolas particulares de Caxias do Sul projetam um reajuste de até 11,5% nas mensalidades para 2026. Os índices foram constatados a partir de levantamento da reportagem junto a 14 instituições da cidade entre a quinta (30) e sexta-feira (31). No Estado, a adequação média será de 9,15%, segundo pesquisa divulgada nesta semana pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe).

De acordo com a entidade, a oscilação acompanha o aumento dos custos dos estabelecimentos de ensino, situado em 9%. O que mais pesa no orçamento, conforme o estudo, são as despesas com pessoal e com infraestrutura, além de investimentos em tecnologia, e contas como água e luz.

O valor da mensalidade é definido a partir da planilha de custos de cada escola, o que faz com que o reajuste varie, aponta o presidente do Sinepe, Oswaldo Dalpiaz. Ou seja, na prática, as instituições podem aplicar índices acima ou abaixo do percentual apurado pelo sindicato (veja abaixo como fica em Caxias).

— Se a escola realizou investimentos robustos, como a montagem de um novo laboratório ou a ampliação do prédio, é esperado que o reajuste seja mais alto. Identificamos um aumento nos investimentos para o atendimento de alunos da educação especial e a contratação de monitores para atendimento da educação inclusiva, são gastos que precisam ser incluídos no orçamento — explica Dalpiaz.

O Sinepe também revela que mais da metade das 174 escolas consultadas têm expectativa por um incremento de 3% nas matrículas. A pesquisa ocorreu entre 24 de setembro e 7 de outubro.

O acréscimo médio nas mensalidades para o ano que vem é superior à inflação oficial do país, levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado em 5,17% nos últimos 12 meses.

O percentual também voltou a crescer após recuos em 2024 e 2025:

Reajuste em Caxias para 2026*

::Colégio São José, Centro - Ainda não definiu os valores, mas a previsão é de reajuste entre 9% e 10%.

::Colégio La Salle Carmo, Centro - Reajuste entre 8% e 9%, a depender do nível de ensino.

::Colégio São Carlos, São Pelegrino - Reajuste de 8,2%.

::Colégio Madre Imilda, Lourdes - Reajuste de 10%.

::Colégio Murialdo Caxias, Centro - Reajuste de 11,5%.

::Colégio La Salle Caxias, São Pelegrino - Reajuste na média de 8%.

::Colégio Murialdo Ana Rech - Reajuste de 10%.

::Colégio São João Batista, Universitário - Não informou.

::Escola Pastorinhas, São Leopoldo - Reajuste de 9,5%.

::Escola Raio de Luz, Sagrada Família - Previsão de reajuste entre 8,5% e 9%.

::Escola Adventista, Jardim América - Reajuste de 6,5% na Educação Infantil, de 6,4% no Fundamental I e de 6,6% no Fundamental II.

::Escola Santa Maria Goretti, Madureira - Não retornou até a publicação da reportagem.

::Caminho Rede de Ensino, Sanvitto - Reajuste de 7% a 9%, a depender do nível de ensino.

::Cetec - UCS, Petrópolis - Reajuste de 6,95%.