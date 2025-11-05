Escola do Sesi em Bento Gonçalves será inaugurada em dezembro; aulas começam em fevereiro de 2026

Inauguração será em 4 de dezembro. Simone Puthin / Divulgação

Está em fase final a obra de construção da nova Escola do Sesi em Bento Gonçalves. A instituição educacional ficará na Rua 7 de Setembro, no bairro Planalto. A inauguração está marcada para o dia 4 de dezembro, conforme Susana Kakuta, diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, e as aulas se iniciam em fevereiro de 2026.

As obras de construção incluíram ginásio de esportes, FabLearn — espaço para desenvolver a criatividade com uso de tecnologias por meio de projetos mão na massa —, biblioteca, laboratórios e estrutura para o Contraturno Tecnológico, que atenderá crianças e adolescentes. O investimento foi de aproximadamente R$ 35 milhões, oriundos de valores do próprio setor industrial pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Os filhos de trabalhadores da indústria terão preferência e, em caso de estarem inseridos no CadÚnico, podem ter bolsa integral, além disso, há um sistema progressivo de descontos. Se sobrarem vagas, serão abertas ao público em geral, em que será cobrada uma mensalidade. Susana não informou o valor.

No primeiro momento, serão 120 alunos no Ensino Médio. A escola também terá o contraturno tecnológico, com 250 vagas, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 775 vagas. Segue até o dia 27 o período de inscrições, que devem ser feitas no site.

— É uma escola de referência. Nas escolas de referência o grande diferencial é a forma como envolvemos os conteúdos, por exemplo, o aluno não possui uma sala fixa, mas roda em diferentes laboratórios, até porque na nossa pedagogia o aluno aprende matemática quando está também estudando robótica, aprende física quando está estudando biologia. Temos uma transversalidade de conteúdo muito grande — diz Susana.

A primeira Escola do Sesi começou as operações em 2014, em Pelotas, no sul do Estado. O projeto educacional para estudantes do Ensino Médio tem como diferenciais a jornada de tempo integral, a centralidade na pesquisa como impulsionadora das aprendizagens.

— Essa metodologia garante que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nas nossas escolas já existentes tenhamos um índice de evasão zero de alunos, enquanto a média geral no Ensino Médio é de em torno de 12% — explica a diretora geral do Sesi sobre o método de ensino.

Obra em Caxias para 2027

Em Caxias do Sul, seguem as obras para a instalação da Escola do Sesi no antigo prédio do Senai Nilo Peçanha, na Rua Vereador Mário Pezzi, no bairro Exposição. De acordo com Susana, neste momento são feitos trabalhos de demolição e escavação para que, em breve, se façam as fundações.

Projeto de como ficará a escola em Caxias. Sesi / Divulgação