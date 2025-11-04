Entrega da revitalização da Estação Férrea, em Caxias, terá abertura da programação de Natal e show da Família Lima

Primeira etapa inclui ajardinamento, banheiros, arborização, mobiliário urbano, deques, anfiteatro e pista de caminhada. Fokuss Videojornalismo / Prefeitura de Caxias,Divulgação

A entrega da primeira etapa da obra de revitalização da Estação Férrea está marcada para o dia 18 de novembro, a partir das 19h30min. A data foi confirmada pela prefeitura de Caxias do Sul na tarde desta terça-feira (4). A cerimônia terá a presença do governador Eduardo Leite e marcará a abertura da programação natalina, com show da Família Lima.

A primeira fase das obras consiste na drenagem (já concluída), terraplanagem, pavimentação, iluminação em LED, ajardinamento, banheiros, arborização, mobiliário urbano, deques, anfiteatro e pista de caminhada.

Na próxima etapa, segundo a prefeitura, está prevista a finalização da fonte luminosa dentro do pátio da Estação, intervenções pontuais de acessibilidade — como a colocação de piso tátil nas calçadas — reforma da antiga caixa d'água e melhoria do acesso ao largo via Rua Marechal Floriano.

Leia Mais Prefeitura de Caxias planeja concessão de cemitérios públicos

— Para 2026, há o planejamento do restauro da locomotiva que foi doada pelo Dnit ao município e também há previsão da licitação para a cobertura da Praça das Feiras, como um espaço para realização e shows, feiras, eventos em geral — explica o secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann.

O investimento previsto é R$ 8 milhões. Do total, R$ 3,5 milhões são do Programa Avançar no Turismo, do governo estadual.

Histórico

A revitalização da área da Estação Férrea, incluindo os prédios hoje ocupados pelas secretarias da Cultura (prédio de passageiros) e do Turismo e Desenvolvimento Econômico (oficinas das locomotivas), começou em 2006.

A revitalização urbanística do espaço avançou com o passar dos anos e, em 2016, a prefeitura de Caxias entregou a Praça das Feiras, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Feijó Júnior.

Atualmente, o espaço de lazer abriga eventos do município como as feiras do Agricultor, Ecológica, e de Artesanato.