Entidades pedem que Ministério Público investigue podas de árvores em Caxias do Sul

Conselho das Árvores, Instituto Orbis e Apsiconor alegam que prefeitura e concessionária de energia realizam cortes drásticos, superando limites legais. Município garante que segue orientações de equipe técnica. Em 2025, até novembro, foram realizados 1,4 mil processos de poda ou corte

Luca Roth

