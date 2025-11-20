Entidades pedem que Ministério Público investigue podas de árvores em Caxias do Sul

Exemplares no bairro Panazzolo receberam poda recentemente. Porthus Junior / Agencia RBS

O Conselho das Árvores, ao lado do Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza e da Associação de Psicólogos do Nordeste do RS (Apsiconor), encaminhou ao Ministério Público do Estado um requerimento para que sejam investigadas podas consideradas drásticas e irregulares em Caxias do Sul. O grupo alega que intervenções recentes teriam removido mais da metade da copa de árvores, acima do limite permitido pelo decreto municipal.

Conforme o documento, os cortes excessivos estariam provocando danos como redução da capacidade de fotossíntese, risco de morte das árvores, aquecimento urbano, perda de sombra e prejuízos à fauna, especialmente durante o período de nidificação (tempo de reprodução e construção de ninhos dos animais). O grupo entende ainda que estaria havendo descumprimento de dispositivos legais, como a Lei de Crimes Ambientais, normas da Política Nacional do Meio Ambiente, regras municipais de arborização e padrões técnicos da ABNT.

O documento também lista violações a artigos do decreto municipal, como a manutenção de ninhos nas árvores podadas, ausência de justificativa técnica e cortes superiores a 50% da copa. Em casos próximos à rede elétrica, o grupo sustenta que as remoções ultrapassaram o necessário e deixaram as copas desequilibradas.

A entidade solicita ao MP a abertura de investigação, a requisição de informações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da concessionária de energia, realização de vistoria, responsabilização dos envolvidos e eventual determinação de replantio compensatório. O protocolo foi feito na tarde desta quarta-feira (19).

— A poda precisa ser de manutenção. Não é o que está acontecendo, a prefeitura está fazendo podas de supressão. Cortam galhos que sozinhos já dariam uma árvore nova — defende uma das criadoras do Conselho das Árvores, a jornalista e ativista Vera Damian.

Segundo ela, são recorrentes as denúncias de podas drásticas que chegam ao coletivo. Em um vídeo (veja abaixo) publicado na página do Conselho das Árvores no Instagram, é mostrada uma sequência de árvores que receberam intervenções nas ruas Paulo Rossato, Daltro Filho e Santo Ceroni, no bairro Panazzolo.

"Podemos ver a primeira árvore com apenas dois galhos longos. Um outro galho já foi totalmente mutilado e restaram apenas os toquinhos. A próxima já foi bem podada para garantir a única coisa que importa para alguns nessa cidade, os fios elétricos. Temos árvore no estilo "estilingue" e, ao mesmo tempo, desafiando as leis da física. Vamos nos aproximar para ver a produção de lenha. Isso não é poda, é destruição. Prefeitura de Caxias do Sul, acorde. A população está vendo esse show de horrores produzido por vocês. Temos o direito à sombra e à natureza viva", narra o autor do vídeo, que não se identifica.

O movimento também fez um comparativo temporal da arborização em áreas da cidade. Veja trechos:

Prefeitura diz que segue orientação de técnicos

A partir deste ano, as podas são realizadas pela Secretaria de Gestão Urbana (SMGU), que é responsável pela "zeladoria" da cidade, como a manutenção de espaços e equipamentos públicos. O titular da pasta, Rodrigo Weber, garante que o serviço é baseado em orientações de um corpo técnico, composto por engenheiro ambiental e outros profissionais. Sobre o pedido de investigação, protocolado pelas entidades no Ministério Público, o secretário alegou que não recebeu nenhuma notificação ou intimação até o momento.

— É emitido um laudo, em que é especificada a forma ideal de poda para que a árvore não fique prejudicada. Todos os processos executados, são analisados pelos técnicos da pasta, que emitem o alvará autorizando a poda ou a supressão, sendo muito dos pedidos negados pelos mesmos e o processo arquivado. Seguimos à risca o que é orientado, estamos amparados legalmente por especialistas no assunto. — defende.

Leia Mais Convênio vencido entre prefeitura e governo do Estado paralisa pedidos de corte de árvores em Caxias do Sul

Weber explica que normalmente é feita a poda de levantamento, que, segundo ele, consiste na retirada de galhos mais baixos e na manutenção da copa alta:

— A poda ocorre, normalmente, porque os galhos estão baixos, pegando nas pessoas, em veículos, tirando luminosidade de alguma lâmpada, enfim, trazendo insegurança

De acordo com relatório da SMGU, com dados até 13 de novembro, foram executados neste ano 1,4 mil processos de poda ou corte (veja abaixo a descrição de bairros nos últimos três meses). A pasta assumiu a responsabilidade — que antes era da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) — com 1,7 mil processos em atraso. Foram solicitadas 1,2 mil novas intervenções em 2025.

— Priorizamos o pedido conforme o risco e a necessidade. Por isso que, às vezes, estamos num canto ou no outro, não atuamos por região, porque não pegamos os processos e fazemos uma varredura geral. Avaliamos a prioridade caso a caso. A árvore nativa é sempre muito mais protegida. Temos um cuidado muito grande. Não tanto com as invasoras (exóticas), mas com as nativas, sim — detalha.

As regras sobre poda e outras intervenções estão estabelecidas no Plano Diretor de Arborização Urbana de Caxias do Sul (Pdau), neste link. O decreto 21.920, de 2022, prevê a poda de ramos finos com tesoura de podar ou podão, e a de ramos médios e grossos, com podão, serrotes, serras, motopodas e motoserras. É proibida a utilização de facão, foice ou machado.

O artigo 34 do mesmo documento veda a poda drástica ou excessiva, que afete significativamente o desenvolvimento do vegetal, como:

o corte de mais de 50% do total da massa verde da copa;

o corte de destopo, removendo a parte superior da copa, eliminando todas as gemas apicais;

o corte de somente um lado da copa, ocasionando deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore.

O secretário defende o direito dos próprios moradores fazerem a poda, contanto que solicitem à prefeitura e sigam a lei. Ele também adianta que, no próximo ano, o município deve lançar um programa de replantio para substituição de árvores exóticas por espécies nativas.

Podas executadas nos últimos três meses por bairro*

Ana Rech: 1

Bela Vista: 6

Belo Horizonte: 1

Rio Branco: 7

Santa Fé: 1

Santa Catarina: 5

Santa Corona: 3

Centenário: 1 (feito por empresa terceirizada)

Centro: 12

Charqueadas: 3

Cinquentenário: 7 (2 processos feitos por empresa terceirizada)

Colina Sorriso: 1

Cristo Redentor: 2

Cruzeiro: 4 (1 processo feito por empresa terceirizada)

Desvio Rizzo: 4

Diamantino: 3

Esplanada: 2

Exposição: 4

Forqueta: 1

Jardelino Ramos: 2 (feito pela empresa terceirizada)

Presidente Vargas: 1

São Pelegrino: zero

Jardim América: 2

Jardim Eldorado: 2

Kayser: 3

Nossa Senhora de Lourdes: 1

Madureira: 1

Marechal Floriano: 1

Medianeira: 2

Monte Carmelo: 1

Morada dos Alpes: 1

Nossa Senhora da Saúde: 2

Nossa Senhora das Graças: 1

Nossa Senhora de Fátima: 2

Panazzolo: 5

Petrópolis: 1

Pio X: 1

Pioneiro: 2

Planalto: 1

Por do Sol: 1

Santa Fé: 9 (grande maioria feita na operação Santa Fé)

Santos Dumont: 1 (feito por empresa terceirizada)

São Ciro: 1

São Cristóvão: 1

São José: 2

São Leopoldo: 1

Serrano: 1 (feito por empresa terceirizada)

Vila Ipê: 3

Vila Verde: 1

Totalizando em média: 120 processos.

*Agosto, setembro, outubro e novembro — até o dia 13. Segundo a SMGU, a contagem pode ter valores maiores porque que "em muitos locais foram podadas mais árvores que necessitavam".

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão Urbana (SMGU)

O que diz a RGE

A Rio Grande Energia (RGE), concessionária de energia elétrica na cidade, também foi buscada porque realiza intervenções na arborização. A empresa se posicionou por meio de nota: