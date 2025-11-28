Empresário desaparecido é encontrado morto em Farroupilha 

A Polícia Civil de Farroupilha confirmou que o corpo de Paulo Sérgio Mognon foi encontrado na tarde desta sexta-feira (28). Ele foi localizado pela Brigada Militar no Balneário Santa Rita.
O local foi isolado até a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Segundo o delegado Fernando Cruz, por enquanto não é possível precisar a causa da morte e nem as circunstâncias. A polícia aguarda o laudo da perícia.
Mognon estava desaparecido desde a última terça-feira (25), quando foi visto pela última vez. Ainda não há informações da despedida dele.