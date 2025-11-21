Em um ano, 8,5 mil placas com nomes de rua são atualizadas em Caxias do Sul 

Processo iniciou em outubro do ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

Ao menos 8.566 placas com nomes de rua já foram atualizadas em Caxias do Sul. Os dados são da concessionária Imobi All Space Infront Spe S/A até o dia 31 de outubro, quando fechou o primeiro ano da parceria com a prefeitura, definida como uma “concessão onerosa”. Ao todo, serão mais de 20 mil placas. São dois modelos de sinalização, o tipo 1, em postes de energia e fachadas de casa, e o tipo 2, em postes próprios.

Conforme dados encaminhados pela concessionária, o total de conjuntos toponímicos do tipo 1 instalados até o momento é de 2.669, com 5.338 placas toponímicas, representando 32% das 16.495 placas. Essas levam nome reduzido, nome completo, CEP e numeração da quadra.

Já do tipo 2, até o momento foram instalados 1.614 conjuntos, com 3.228 placas, representando 65% do total de 2.495 conjuntos. Nelas vai o nome reduzido, nome completo, breve descrição, CEP e numeração da quadra. Nestes postes também há a possibilidade de exploração publicitária.

Raul Gomes de Oliveira Neto, gestor do contrato por parte da empresa, informa que foram priorizadas as substituições desses modelos para justamente buscar parceiros interessados em anunciar, e que esse plano de implementação foi aprovado junto ao município.

— Temos tido um aumento gradativo de clientes, um retorno bem positivo. Muitos clientes locais têm colocado a placa de rua, e isso atrai novos comerciantes que veem seus concorrentes ou amigos exibindo ali — informa Neto.

Placas em postes de iluminação e fachadas não contam com descrição. Porthus Junior / Agencia RBS

O contrato, que tem duração de 20 anos, não tem custos para a prefeitura, uma vez que a concessionária poderá explorar espaços publicitários no topo das placas. Para isso, a Imobi All Space Infront Spe S/A pagou um valor de outorga de R$ 1,3 milhão. A partir de agora, deverá repassar 2% da receita bruta em publicidade para a prefeitura, o que será pago em uma parcela anual.

Segundo Neto, a instalação dos conjuntos do tipo 2 devem ser finalizadas em até seis meses, enquanto as do tipo 1 apenas em outubro de 2026, quando se encerra o prazo.

De acordo com o secretário municipal de Gestão Urbana, Rodrigo Webber, a fiscalização e manutenção do contrato por parte da prefeitura deve ser repassada à pasta. Atualmente, esse processo segue com a Secretaria Municipal de Obras (SMO). Tanto ele, como o secretário de Obras, Lucas Suzin, avaliam como positivo o primeiro ano da parceria.

— Estamos em processo de transição ainda, sentamos para fazer a transferência à Gestão Urbana faz em torno de 50 dias, faz pouco tempo, mas, de uma forma geral, é muito positivo, eles são prestativos, ágeis nas solicitações e pedidos de serviços — resume Webber.

Ainda no ano passado, a concessionária teve problemas com algumas placas de identificação, como descrições erradas na Rua Sinimbu e na Rua Gilda Nora. Conforme Neto, esses problemas já foram solucionados.