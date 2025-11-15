Em meio à música e orações, encontro da juventude católica celebra recomeço em Caxias do Sul

Em tom de recomeço e com muita animação, o Complexo do Sesi, em Caxias do Sul, é palco, neste sábado (15), de uma celebração voltada à juventude católica. É a quarta edição do Bote Fé, evento que voltou ao calendário religioso gaúcho após uma pausa de sete anos. O último encontro havia sido realizado em 2018, no município de Parobé.
Por volta de 11h, boa parte dos grupos já estava acomodada nas arquibancadas do ginásio. Alguns ainda realizavam o credenciamento, enquanto os mais animados ocupavam a quadra orando e entoando canções, animados por uma banda e apresentadores posicionados no palco.
Teve quem enfrentou horas de estrada para estar próximo de outros movimentos católicos. É o caso da estudante de direito Emily Avozani, 21 anos. Ela conta que saiu no começo da madrugada de Ijuí, no noroeste do Estado, para participar do seu primeiro Bote Fé.
— Eu sou da igreja, criada dentro dela. E acredito que esse momento é importante para mostrar para os jovens que eles não estão sozinhos, que além de Jesus e de Maria que estão conosco, temos uma legião de outros jovens que têm a mesma fé e que também vivem da mesma forma que nós. Quando falaram que ia ter novamente, eu disse "nós vamos, sim". Estamos há mais de um ano nos organizando — detalha Emily, cujo grupo está inserido na Diocese de Cruz Alta.
De Caxias do Sul, a assistente contábil Elisandra Furlanetto, 23, compartilhava de sentimento similar. Ela integra o Grupo de Jovens Toque do Senhor, da Paróquia Menino Deus, localizada no bairro Serrano. A caxiense esteve nas últimas duas edições do evento, em 2015 e 2018.
— Para mim, é uma satisfação muito grande, uma alegria imensa ver tantos jovens reunidos buscando o mesmo propósito, que é Cristo. Os grupos são o que dão ânimo aos jovens. Para mim, são como uma família, onde todo mundo pode se apoiar e se ajudar — comenta.
Ao longo do dia, os participantes terão acesso a oficinas, momentos de oração e adoração eucarística, palestras, dinâmicas e gincanas, apresentações e feira vocacional, além de uma exposição sobre a vida e obra de São Carlo Acutis.
Para o padre Gustavo Predebon, pároco da Paróquia Santa Catarina e assessor do Setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, iniciativas como o Bote Fé incentivam a presença dos jovens dentro do movimento católico.
— Todos esses eventos fazem com que eles se mantenham vinculados e, principalmente, que se mantenham com espírito jovem dentro da igreja. Porque a gente não pode transformar o jovem em velho dentro da igreja. A gente tem que deixá-los vivendo a juventude, as experiências desta fase. Por isso, nos expressamos na linguagem deles, com os shows, a música, a diversão, o encontro — evidencia.
A edição 2025 tem como tema Vim Matear Contigo, celebrando os 15 anos do Eaí?Tchê, o Jubileu da Esperança convocado pelo Papa Francisco (1936-2025) e a etapa estadual do Congresso Vocacional.
Confira o restante da programação
- 15h25min - Oficinas e catequeses
- 18h10min - Show com banda estadual
- 19h20min - Adoração + benção de envio
- 20h30min - Show nacional da banda Missionário Shalom
- 22h - Encerramento.