Em meio à música e orações, encontro da juventude católica celebra recomeço em Caxias do Sul

Última edição do Bote Fé havia sido realizada em 2018, em Parobé. Neste sábado, são esperadas mais de 3 mil pessoas no Complexo do Sesi. Programação segue até as 22h

Alana Fernandes

