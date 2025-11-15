Em meio à música e orações, encontro da juventude católica celebra recomeço em Caxias do Sul

Evento começou pela manhã, no ginásio do Sesi. Programação segue até as 22h, com oficinas, espaço para confissões, momentos de oração, shows e palestras. Alana Fernandes / Agencia RBS

Em tom de recomeço e com muita animação, o Complexo do Sesi, em Caxias do Sul, é palco, neste sábado (15), de uma celebração voltada à juventude católica. É a quarta edição do Bote Fé, evento que voltou ao calendário religioso gaúcho após uma pausa de sete anos. O último encontro havia sido realizado em 2018, no município de Parobé.

Por volta de 11h, boa parte dos grupos já estava acomodada nas arquibancadas do ginásio. Alguns ainda realizavam o credenciamento, enquanto os mais animados ocupavam a quadra orando e entoando canções, animados por uma banda e apresentadores posicionados no palco.

Teve quem enfrentou horas de estrada para estar próximo de outros movimentos católicos. É o caso da estudante de direito Emily Avozani, 21 anos. Ela conta que saiu no começo da madrugada de Ijuí, no noroeste do Estado, para participar do seu primeiro Bote Fé.

Emily Avozani, 21, saiu de Ijuí para participar do Bote Fé, em Caxias do Sul. Alana Fernandes / Agencia RBS

— Eu sou da igreja, criada dentro dela. E acredito que esse momento é importante para mostrar para os jovens que eles não estão sozinhos, que além de Jesus e de Maria que estão conosco, temos uma legião de outros jovens que têm a mesma fé e que também vivem da mesma forma que nós. Quando falaram que ia ter novamente, eu disse "nós vamos, sim". Estamos há mais de um ano nos organizando — detalha Emily, cujo grupo está inserido na Diocese de Cruz Alta.

De Caxias do Sul, a assistente contábil Elisandra Furlanetto, 23, compartilhava de sentimento similar. Ela integra o Grupo de Jovens Toque do Senhor, da Paróquia Menino Deus, localizada no bairro Serrano. A caxiense esteve nas últimas duas edições do evento, em 2015 e 2018.

Elisandra Furlanetto integra o Grupo de Jovens Toque do Senhor, da Paróquia Menino Deus, no bairro Serrano. Alana Fernandes / Agencia RBS

— Para mim, é uma satisfação muito grande, uma alegria imensa ver tantos jovens reunidos buscando o mesmo propósito, que é Cristo. Os grupos são o que dão ânimo aos jovens. Para mim, são como uma família, onde todo mundo pode se apoiar e se ajudar — comenta.

Ao longo do dia, os participantes terão acesso a oficinas, momentos de oração e adoração eucarística, palestras, dinâmicas e gincanas, apresentações e feira vocacional, além de uma exposição sobre a vida e obra de São Carlo Acutis.

Para o padre Gustavo Predebon, pároco da Paróquia Santa Catarina e assessor do Setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, iniciativas como o Bote Fé incentivam a presença dos jovens dentro do movimento católico.

— Todos esses eventos fazem com que eles se mantenham vinculados e, principalmente, que se mantenham com espírito jovem dentro da igreja. Porque a gente não pode transformar o jovem em velho dentro da igreja. A gente tem que deixá-los vivendo a juventude, as experiências desta fase. Por isso, nos expressamos na linguagem deles, com os shows, a música, a diversão, o encontro — evidencia.

A edição 2025 tem como tema Vim Matear Contigo, celebrando os 15 anos do Eaí?Tchê, o Jubileu da Esperança convocado pelo Papa Francisco (1936-2025) e a etapa estadual do Congresso Vocacional.

Confira o restante da programação