Duas novas embarcações são entregues ao Corpo de Bombeiros de Vacaria

Unidade recebeu barcos nesta quinta-feira (13). Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Vacaria foi contemplado com duas novas embarcações pelo governo do Estado. A entrega e instrução operacional ao efetivo ocorreram nesta quinta-feira (13). As viaturas somam um investimento de R$ 385 mil.

Entre os modelos estão um barco de alumínio modelo Charger, com motor de 90 HP (potência), equipado com rampa de transbordo — adequado para operações em ambientes ribeirinhos, movimentação de materiais e apoio a ocorrências busca e salvamento.