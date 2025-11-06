Duas antas machos são os novos moradores do Gramadozoo

O Gramadozoo recebeu novos moradores: duas antas machos. Os animais foram trazidos de Araxá, em Minas Gerais, no começo de setembro. Após fase de adaptação na área de quarentena, os mamíferos foram colocadas em um recinto projetado para garantir o bem-estar da espécie. As antas já podem ser observadas pelos visitantes.
Conforme o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo, os animais nasceram em cativeiro e são filhos de animais resgatados por órgãos ambientais. Com a proposta de reprodução da espécie, o parque deve receber em breve uma fêmea.