Dia D de combate à dengue ocorre neste sábado em Caxias do Sul

Caxias do Sul realiza neste sábado (29) o Dia D de combate à dengue. A iniciativa busca alertar a população e intensificar as ações contra o mosquito Aedes aegypti na cidade. A ação, que será das 9h às 16h30min, reunirá serviços de orientação, visitas técnicas e atendimentos no Bairro Fátima (local com o 121 focos, o maior da cidade), além de outros pontos da cidade.

De acordo com a última atualização da prefeitura, Caxias do Sul já teve 95 casos de dengue confirmados neste ano, e 1396 focos identificados e eliminados pela Vigilância Ambiental em Saúde. Além do bairro Fátima, o São Caetano com 79 focos, Kayser e Santa Fé com 72 e o Cruzeiro com 50 são as regiões de Caxias com mais identificações.

Magda Beatris Teles, diretora das Vigilâncias em Saúde, alerta que esta é a época de maior presença do Aedes aergypti. Segundo ela, o combate à dengue é coletivo e depende da comunidade para eliminar focos e conter a proliferação do mosquito

— Pedimos que todos estejam alerta e que recebam as equipes nesse dia 29, principalmente no bairro Fátima, a fim de receber esse atendimento, orientação técnica e que o nosso município consiga combate o mosquito, evitando assim, ao longo de todo o verão, a possibilidade de casos da doença ou uma epidemia da mesma — informa.

No sábado, haverá um espaço tira-dúvidas em frente à Vigilância Ambiental em Saúde, Rua Marechal Floriano, 899, das 9h às 12h e das 13h às 16h30min, e uma faixa com orientações na Rua Sinimbu, esquina com a Marechal Floriano. Equipes da SMS também realizarão orientações na rodoviária e no aeroporto.