Deslizamento de terra atinge casa e carros no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul

Um desmoronamento atingiu uma residência e pelo menos quatro veículos na tarde desta sexta-feira (7), em Caxias do Sul. O deslizamento foi registrado por volta das 15h na Travessão Solferino. Ninguém ficou ferido.

A parte mais danificada da casa foi os fundos, em uma área de lazer. Já o terreno em que estavam os veículos era utilizado como um estacionamento para trabalhadores da região. No total, quatro carros foram atingidos, sendo um Fiat Palio, um Jeep Renegade, um Chevrolet Celta e um Corsa. Todos registraram estragos no para-choque, capô e para-brisa de acordo com a Brigada Militar.

Conforme o relato do dono do Fiat Palio, Bruno de Souza Becker, colegas de trabalho lhe avisaram do ocorrido.

— Não ouvi o barulho, meus colegas que me avisaram. Eu imaginava que um dia pudesse desmoronar, mas ninguém nos avisou do risco. Felizmente, não tinha ninguém no carro e estragou só mais a parte da frente — disse Bruno.

Um dos carros atingidos foi o do auxiliar de produção, Bruno de Souza Becker Porthus Junior / Agencia RBS