Desfile cênico, concurso do maior comedor de tortéi e 10 dias de festa: o que esperar da Fenamassa, em Antônio Prado

A entrada é gratuita, e o público paga apenas pelo que consumir. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A 9ª edição do Festival Nacional da Massa (Fenamassa) começa nesta sexta-feira (7), em Antônio Prado, prometendo unir gastronomia, cultura e história em uma das programações mais esperadas da Serra. Com expectativa de superar o público recorde da última edição, que atraiu 34 mil visitantes e serviu mais de 20 mil refeições, o evento apresenta novidades em 2025: um desfile cênico noturno, no sábado (8), na Avenida dos Imigrantes, em frente à igreja matriz, e o já tradicional — mas sempre disputado — concurso do maior comedor de tortéi, no dia 15.

Reconhecida recentemente pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo, Antônio Prado prepara-se para receber visitantes de todo o país. Segundo o presidente da Fenamassa 2025, Felipe Anziliero, o evento é um símbolo da identidade local.

— Antônio Prado foi eleita uma das melhores vilas turísticas do mundo e isso é uma grande gratificação. Estamos comemorando também os 150 anos da imigração italiana, com muita dança, shows e jogos. Esse é o nosso diferencial: oferecer muitas opções para quem vem visitar a feira — afirma.

Estrutura e cardápio com novidades

Instalada na Praça Garibaldi, no coração do Centro Histórico da cidade, a Fenamassa terá uma estrutura de 4,3 mil metros quadrados de cobertura e 30 estandes com produtos regionais, vinhos, espumantes e chopes artesanais. A entrada é gratuita e o público paga apenas pelo que consumir.

O cardápio contará com mais de 50 pratos à base de massas, incluindo opções sem glúten e sem lactose. Destaque para o rodízio de massas no Restaurante Italiano, com bebidas inclusas (R$ 119), e para as massas no pote, de R$ 25 a R$ 35, em que o visitante escolhe o tipo de massa e molho preparados na hora — uma das opções que o presidente destaca como diferencial deste ano.

A Fenamassa contará ainda com 440 lugares para refeições na praça de alimentação e no Restaurante Italiano. Aos domingos, o tradicional almoço no Salão da Gruta, com cardápio típico italiano e capacidade para 800 pessoas, terá parte da renda revertida para instituições beneficentes.

Cultura, história e diversão

Além da gastronomia, a Fenamassa celebra a cultura italiana com uma extensa programação artística. O desfile cênico noturno, no sábado, será uma das atrações mais aguardadas, reunindo mais de 220 figurantes em cenas que retratam a história da imigração italiana.

Outro momento de destaque é o concurso do maior comedor de tortéi, no dia 15, que já se consolidou como uma das atrações mais divertidas do festival.

— As inscrições estão abertas para quem quiser participar e tentar superar o atual campeão, o Diogo Baldin, que em 2023 consumiu cerca de 2,5 quilos de massa. As inscrições podem ser feitas até esta sexta (7), pela CIC de Antônio Prado, pelo WhatsApp (54) 3293-1906 — informa Anziliero.

A programação também inclui os Jogos in Piazza do Sicredi, que resgatam brincadeiras típicas italianas; oficinas gastronômicas gratuitas em parceria com o Senac e o Moinho do Nordeste; além de exposições como Bordando Sonhos e Cultura Negra Também é Massa – Memória e Reparação, no Centro Histórico.

Shows e horários

A abertura oficial será nesta sexta, às 19h30min, na Praça Garibaldi, com show de César Oliveira & Rogério Melo no Palco Fenamassa. O encerramento, no dia 23, terá apresentação da banda internacional Star Beatles, às 20h.

O festival funcionará às sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e no feriado de 20 de novembro, das 10h às 22h.

— A Fenamassa é mais do que um festival gastronômico — é uma celebração da nossa identidade, das famílias que preservam as tradições e do espírito comunitário que caracteriza Antônio Prado — resume o presidente Felipe Anziliero.