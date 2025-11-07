Definido novo endereço do cartório de Galópolis, em Caxias, que deve retornar ao bairro em até oito meses

Obras começam nos próximos dias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Destruídos pela tragédia climática de maio de 2024, o cartório de Galópolis e o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) têm agora um novo endereço no retorno ao bairro. Eles serão instalados no km 160 da BR-116, ao lado do NNs Restaurante e Hamburgueria. A informação foi confirmada por Kelli Massola, tabeliã substituta.

Segundo Kelli, as obras para instalação do cartório e do CRVA devem começar nos próximos dias e a previsão é de que o retorno ao bairro ocorra em até oito meses. No entanto, valores e dimensões do terreno e da construção não foram informados.

No mês passado, o titular do cartório, Renan Zucchi, e os moradores do bairro participaram de uma audiência pública no Fórum de Caxias do Sul, presidida pelo juiz Carlos Frederico Finger, que tem delegação da direção do foro de Caxias do Sul para tratar dos cartórios extrajudiciais.

A audiência pública se deu, principalmente, porque Zucchi, nomeado em maio como responsável pelo Serviço Notorial e Registral de Galópolis — antes uma interina atuava no cargo —, havia entrado com um requerimento pedindo para que o estabelecimento não retornasse mais ao bairro. A decisão, conforme ele informou à época, se baseava nas condições da região no pós-tragédia e a falta de imóveis disponíveis para locação no bairro. No entanto, no próprio encontro ele descartou a ideia de não retornar.