Defesa Civil confirma morte de jovem de Jaquirana em decorrência do ciclone extratropical no RS

Augusto Rauber da Silva, 21 anos, foi encontrado cerca de dois quilômetros abaixo do ponto onde o veículo dele foi encontrado submerso em rio

