Defesa Civil confirma morte de jovem de Jaquirana em decorrência do ciclone extratropical no RS

A morte do jovem passa a ser a primeira registrada decorrente do ciclone. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã desta segunda-feira (10), que a morte de Augusto Rauber da Silva, de 21 anos, morador de Jaquirana, aconteceu em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado na última sexta (7).

O corpo foi encontrado neste domingo (9), às margens do Rio Capivaras, em São José dos Ausentes, após buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Com a confirmação oficial, a morte do jovem passa a ser a primeira registrada decorrente do ciclone que atingiu o Estado.

Segundo a nota oficial, o homem havia saído de Jaquirana na noite de sexta-feira (7) com destino a Criciúma (SC) e foi visto pela última vez em São José dos Ausentes.

Segundo os bombeiros, a Ranger estava submersa a cerca de 700 metros de uma ponte na localidade da Várzea. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

As buscas tiveram início no sábado (8), após a família relatar o desaparecimento. A caminhonete Ford Ranger que ele conduzia foi encontrada parcialmente submersa no Rio Capivaras, na localidade da Várzea, próximo à ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, entre São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra. No mesmo dia, equipes localizaram o corpo a cerca de dois quilômetros abaixo do ponto onde o veículo foi encontrado.

O jovem foi retirado da área de vegetação pelos bombeiros e encaminhado para os procedimentos legais da Polícia Civil. Moradores da região e voluntários de Jaquirana auxiliaram nas buscas ao longo do fim de semana.