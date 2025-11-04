De que família tu és? Ranking do IBGE aponta os sobrenomes mais comuns na Serra

Em Caxias do Sul, o sobrenome Silva representa 9,40%. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pela primeira vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou quais são os sobrenomes mais comuns no Brasil. O sobrenome mais popular do país é Silva, com 34 milhões de brasileiros, ou 17% da população. Em segundo lugar, vem Santos, com 21,4 milhões de pessoas. Os dados são do Censo de 2022.

Em Caxias do Sul, Silva é o mais comum, representando 9,40% da população. Em seguida estão Santos (5,80%) e Oliveira (4,12%) (confira a lista abaixo), respectivamente.

Em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Canela, Vacaria e São Marcos, Silva é o sobrenome mais comum.

É possível consultar o ranking nacional ou selecionar o município no site do Instituto. Além dos sobrenomes, o portal permite consultar os nomes mais comuns no Brasil e em cada município.

Confira quais os sobrenomes mais comuns nas cidades da Serra

Caxias do Sul

Silva (9,40% — 43.562 pessoas) Santos (5,80% — 26.865 pessoas) Oliveira (4,12% — 19.083 pessoas) Rodrigues (2,45% — 11.365 pessoas) Souza (2,30% — 10.672 pessoas) Pereira (2,18% — 10.114 pessoas) Rosa (1,75% — 8.097 pessoas) Lima (1,71% — 7.916 pessoas) Ferreira (1,27% — 5.898 pessoas) Borges (1,26% — 5.823 pessoas)

Bento Gonçalves

Silva (6,49% — 7.997 pessoas) Santos (4,46% — 5.488 pessoas) Oliveira (2,76% — 3.394 pessoas) Rodrigues (1,89% — 2.329 pessoas) Souza (1,66% — 2.041 pessoas) Rosa (1,30% — 1.604 pessoas) Pereira (1,12% — 1.382 pessoas) Costa (1,08% — 1.336 pessoas) Alves (1,07% — 1.314 pessoas) Ribeiro (1,02% — 1.254 pessoas)

São Marcos

Silva (6,05% — 1.276 pessoas) Santos (4,38% — 924 pessoas) Oliveira (3,23% — 681 pessoas) Rodrigues (2,47% — 521 pessoas) Castilhos (1,71% — 361 pessoas) Rizzon (1,71% — 360 pessoas) Ribeiro (1,70% — 359 pessoas) Souza (1,67% — 352 pessoas) Rech (1,50% — 316 pessoas) Pereira (1,38% — 291 pessoas)

Canela

Silva (13,10% — 6.414 pessoas) Oliveira (7,69% — 3.763 pessoas) Santos (7,62% — 3.732 pessoas) Souza (3,62% — 1.771 pessoas) Pereira (2,80% — 1.370 pessoas) Rodrigues (2,06% — 1.010 pessoas) Reis (1,88% — 920 pessoas) Rosa (1,82% — 891 pessoas) Ferreira (1,59% — 778 pessoas) Moraes (1,53% — 748 pessoas)

Gramado

Silva (7,82% — 3.137 pessoas) Santos (5,69% — 2.282 pessoas) Oliveira (3,63% — 1.457 pessoas) Souza (2,34% — 941 pessoas) Pereira (1,80% — 724 pessoas) Rodrigues (1,74% — 700 pessoas) Rosa (1,28% — 513 pessoas) Ferreira (1,21% — 484 pessoas) Lima (1,10% — 442 pessoas) Cardoso (1,09% — 439 pessoas)

Vacaria

Silva (13,33% — 8.556 pessoas) Santos (7,26% — 4.658 pessoas) Oliveira (4,98% — 3.197 pessoas) Souza (3,83% — 2.458 pessoas) Borges (3,57% — 2.292 pessoas) Rodrigues (3,56% — 2.285 pessoas) Lima (3,04% — 1.953 pessoas) Pereira (2,96% — 1.897 pessoas) Vieira (2,10% — 1.348 pessoas) Ribeiro (2,08% — 1.335 pessoas)

Flores da Cunha

Silva (4,89% — 1.512 pessoas) Santos (3,02% — 933 pessoas) Oliveira (2,43% — 751 pessoas) Rodrigues (1,52% — 470 pessoas) Souza (1,24% — 382 pessoas) Molon (1,11% — 344 pessoas) Pereira (1,04% — 321 pessoas) Lima (0,94% — 289 pessoas) Rosa (0,88% — 273 pessoas) Machado (0,84% — 260 pessoas)

Farroupilha