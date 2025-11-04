De que família tu és? Ranking do IBGE aponta os sobrenomes mais comuns na Serra

Pela primeira vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou quais são os sobrenomes mais comuns no Brasil. O sobrenome mais popular do país é Silva, com 34 milhões de brasileiros, ou 17% da população. Em segundo lugar, vem Santos, com 21,4 milhões de pessoas. Os dados são do Censo de 2022.
Em Caxias do Sul, Silva é o mais comum, representando 9,40% da população. Em seguida estão Santos (5,80%) e Oliveira (4,12%) (confira a lista abaixo), respectivamente.
Em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Canela, Vacaria e São Marcos, Silva é o sobrenome mais comum.
É possível consultar o ranking nacional ou selecionar o município no site do Instituto. Além dos sobrenomes, o portal permite consultar os nomes mais comuns no Brasil e em cada município.
Confira quais os sobrenomes mais comuns nas cidades da Serra
Caxias do Sul
- Silva (9,40% — 43.562 pessoas)
- Santos (5,80% — 26.865 pessoas)
- Oliveira (4,12% — 19.083 pessoas)
- Rodrigues (2,45% — 11.365 pessoas)
- Souza (2,30% — 10.672 pessoas)
- Pereira (2,18% — 10.114 pessoas)
- Rosa (1,75% — 8.097 pessoas)
- Lima (1,71% — 7.916 pessoas)
- Ferreira (1,27% — 5.898 pessoas)
- Borges (1,26% — 5.823 pessoas)
Bento Gonçalves
- Silva (6,49% — 7.997 pessoas)
- Santos (4,46% — 5.488 pessoas)
- Oliveira (2,76% — 3.394 pessoas)
- Rodrigues (1,89% — 2.329 pessoas)
- Souza (1,66% — 2.041 pessoas)
- Rosa (1,30% — 1.604 pessoas)
- Pereira (1,12% — 1.382 pessoas)
- Costa (1,08% — 1.336 pessoas)
- Alves (1,07% — 1.314 pessoas)
- Ribeiro (1,02% — 1.254 pessoas)
São Marcos
- Silva (6,05% — 1.276 pessoas)
- Santos (4,38% — 924 pessoas)
- Oliveira (3,23% — 681 pessoas)
- Rodrigues (2,47% — 521 pessoas)
- Castilhos (1,71% — 361 pessoas)
- Rizzon (1,71% — 360 pessoas)
- Ribeiro (1,70% — 359 pessoas)
- Souza (1,67% — 352 pessoas)
- Rech (1,50% — 316 pessoas)
- Pereira (1,38% — 291 pessoas)
Canela
- Silva (13,10% — 6.414 pessoas)
- Oliveira (7,69% — 3.763 pessoas)
- Santos (7,62% — 3.732 pessoas)
- Souza (3,62% — 1.771 pessoas)
- Pereira (2,80% — 1.370 pessoas)
- Rodrigues (2,06% — 1.010 pessoas)
- Reis (1,88% — 920 pessoas)
- Rosa (1,82% — 891 pessoas)
- Ferreira (1,59% — 778 pessoas)
- Moraes (1,53% — 748 pessoas)
Gramado
- Silva (7,82% — 3.137 pessoas)
- Santos (5,69% — 2.282 pessoas)
- Oliveira (3,63% — 1.457 pessoas)
- Souza (2,34% — 941 pessoas)
- Pereira (1,80% — 724 pessoas)
- Rodrigues (1,74% — 700 pessoas)
- Rosa (1,28% — 513 pessoas)
- Ferreira (1,21% — 484 pessoas)
- Lima (1,10% — 442 pessoas)
- Cardoso (1,09% — 439 pessoas)
Vacaria
- Silva (13,33% — 8.556 pessoas)
- Santos (7,26% — 4.658 pessoas)
- Oliveira (4,98% — 3.197 pessoas)
- Souza (3,83% — 2.458 pessoas)
- Borges (3,57% — 2.292 pessoas)
- Rodrigues (3,56% — 2.285 pessoas)
- Lima (3,04% — 1.953 pessoas)
- Pereira (2,96% — 1.897 pessoas)
- Vieira (2,10% — 1.348 pessoas)
- Ribeiro (2,08% — 1.335 pessoas)
Flores da Cunha
- Silva (4,89% — 1.512 pessoas)
- Santos (3,02% — 933 pessoas)
- Oliveira (2,43% — 751 pessoas)
- Rodrigues (1,52% — 470 pessoas)
- Souza (1,24% — 382 pessoas)
- Molon (1,11% — 344 pessoas)
- Pereira (1,04% — 321 pessoas)
- Lima (0,94% — 289 pessoas)
- Rosa (0,88% — 273 pessoas)
- Machado (0,84% — 260 pessoas)
Farroupilha
- Silva (6,76% — 4.751 pessoas)
- Santos (4,22% — 2.967 pessoas)
- Oliveira (2,78% — 1.954 pessoas)
- Rodrigues (1,72% — 1.209 pessoas)
- Souza (1,32% — 925 pessoas)
- Pereira (1,12% — 790 pessoas)
- Lima (1,10% — 772 pessoas)
- Ferreira (1% — 700 pessoas)
- Machado (0,97% — 681 pessoas)
- Rosa (0,93% — 657 pessoas)