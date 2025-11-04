Geral

Inédito
Notícia

De que família tu és? Ranking do IBGE aponta os sobrenomes mais comuns na Serra

Lista foi divulgada pela primeira vez pelo órgão. Em Caxias do Sul, o mais comum é Silva, seguido de Santos e Oliveira, respectivamente

Gabriela Alves

