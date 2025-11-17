De fruta, chocolate e até de linguiça: panetones artesanais são atração no festival que estreia em Canela

Evento terá entrada gratuita e uma grande variedade de atrações. Raquel Bresolin / Divulgação

Nesta próxima semana, de quinta (20) até domingo (23), a Praça João Corrêa, no coração de Canela, será tomada pelo aroma de panetones artesanais e pela energia festiva do Natal. A cidade sediará, nestes dias, a primeira edição do Festival do Panetone, evento que integra a programação do Sonho de Natal.

Com atividades das 9h às 22h, entrada gratuita e uma grande variedade de atrações, a expectativa é de receber 12 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

Leia Mais 38ª edição do Sonho de Natal de Canela terá 250 atrações gratuitas a partir de 20 de novembro

O festival reunirá padarias, confeitarias e agroindústrias locais oferecendo desde os sabores tradicionais até criações inéditas (veja mais abaixo) — algumas delas surgidas a partir de uma provocação da organização para que os expositores ousassem.

— O Festival do Panetone surgiu para engrandecer mais ainda o nosso Sonho de Natal. O turista que passar por Canela inevitavelmente vai ver o evento e poderá conhecer e consumir as delícias que vão ter lá — destaca o secretário-adjunto de Turismo e Cultura de Canela, Athos Cunha.

O caráter inédito do festival e o desejo de consolidá-lo como tradição natalina de Canela também é reforçado pelo secretário, que adianta que, para os próximos anos, um concurso do melhor panetone deverá ser incluído na programação:

— A nossa ideia é fazer com que fique na memória das pessoas e que a gente possa criar essa cultura para que se repita todos os anos.

O Festival do Panetone é uma realização do Grupo RBS em parceria com a prefeitura de Canela. Também estão previstas transmissões especiais das rádios Gaúcha e Atlântida.

Natal de Canela

Com uma programação que vai durar dois meses, a 38ª edição do Sonho de Natal deve receber cerca de 2 milhões de visitantes até 18 de janeiro. A abertura oficial ocorrerá nesta quinta.

— A cidade está de portas abertas. Vamos ter mais de 250 atrações gratuitas ao longo do período. Canela está toda decorada. Acredito que vai ser um dos Natais mais bonitos que a cidade teve nos últimos tempos — finaliza o secretário.

Confira a programação

Quinta, dia 20

16h – Transmissão do programa Tá Vazando da Atlântida Serra

17h – Transmissão do programa ATL Pop Rock da Atlântida Serra

19h30min - Abertura oficial

20h – Orquestra de Teutônia

Sexta, dia 21

17h – Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa

20h – Espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler

Sábado, dia 22

8h – Transmissão do programa Supersábado da Rádio Gaúcha

12h – Show Candy Bellotto

16h - Show Big Hits

20h - Show musical Noellas

Domingo, dia 23

16h - Especial de Natal com Fernando Luzs

20h - Cinnamon Christmas Songs - Jazz Cinnamon

Expositores e sabores

Agroindústria Canela Sabor Rural

Panetone Trufado

Chocolate meio amargo

Chocolate ao leite

Chocolate branco

Chocolate com avelã

Doce de leite com nozes

Panetone de linguiça

Dauper

Panetones com uva passa e frutas cristalizadas

Panetones com gotas de chocolate e com recheio sabor chocolate meio amargo

Ginger House

Cuptone brûlée com frutas vermelhas

Havanna Canela

Panetone com goiabada ao leite

Panetone de pistache

Panetone de doce de leite

Panetone com gotas

Panetone com frutas, amêndoas e castanhas

Panetone com doce de leite e chocolate

Queijaria Missioneira

Panetone de fermentação natural, orgânico, de doce de leite e outro de queijo com nozes

Savorê

Panetone de chocolate com gotas brancas

Panetone de chocolate com gotas pretas

Panetone mirtilo e chocolate branco

Panetone nozes e chocolate branco

Panetone pistache e chocolate branco

Panetone branco

Panetone de chocolate ao leite

Panetone de doce de leite

Panetone duo (branco e preto)

Z Art’s Doce