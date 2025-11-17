De fruta, chocolate e até de linguiça: panetones artesanais são atração no festival que estreia em Canela

Nesta próxima semana, de quinta (20) até domingo (23), a Praça João Corrêa, no coração de Canela, será tomada pelo aroma de panetones artesanais e pela energia festiva do Natal. A cidade sediará, nestes dias, a primeira edição do Festival do Panetone, evento que integra a programação do Sonho de Natal.
Com atividades das 9h às 22h, entrada gratuita e uma grande variedade de atrações, a expectativa é de receber 12 mil visitantes ao longo dos quatro dias.
O festival reunirá padarias, confeitarias e agroindústrias locais oferecendo desde os sabores tradicionais até criações inéditas (veja mais abaixo) — algumas delas surgidas a partir de uma provocação da organização para que os expositores ousassem.
— O Festival do Panetone surgiu para engrandecer mais ainda o nosso Sonho de Natal. O turista que passar por Canela inevitavelmente vai ver o evento e poderá conhecer e consumir as delícias que vão ter lá — destaca o secretário-adjunto de Turismo e Cultura de Canela, Athos Cunha.
O caráter inédito do festival e o desejo de consolidá-lo como tradição natalina de Canela também é reforçado pelo secretário, que adianta que, para os próximos anos, um concurso do melhor panetone deverá ser incluído na programação:
— A nossa ideia é fazer com que fique na memória das pessoas e que a gente possa criar essa cultura para que se repita todos os anos.
O Festival do Panetone é uma realização do Grupo RBS em parceria com a prefeitura de Canela. Também estão previstas transmissões especiais das rádios Gaúcha e Atlântida.
Natal de Canela
Com uma programação que vai durar dois meses, a 38ª edição do Sonho de Natal deve receber cerca de 2 milhões de visitantes até 18 de janeiro. A abertura oficial ocorrerá nesta quinta.
— A cidade está de portas abertas. Vamos ter mais de 250 atrações gratuitas ao longo do período. Canela está toda decorada. Acredito que vai ser um dos Natais mais bonitos que a cidade teve nos últimos tempos — finaliza o secretário.
Confira a programação
Quinta, dia 20
- 16h – Transmissão do programa Tá Vazando da Atlântida Serra
- 17h – Transmissão do programa ATL Pop Rock da Atlântida Serra
- 19h30min - Abertura oficial
- 20h – Orquestra de Teutônia
Sexta, dia 21
- 17h – Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa
- 20h – Espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler
Sábado, dia 22
- 8h – Transmissão do programa Supersábado da Rádio Gaúcha
- 12h – Show Candy Bellotto
- 16h - Show Big Hits
- 20h - Show musical Noellas
Domingo, dia 23
- 16h - Especial de Natal com Fernando Luzs
- 20h - Cinnamon Christmas Songs - Jazz Cinnamon
Expositores e sabores
Agroindústria Canela Sabor Rural
- Panetone Trufado
- Chocolate meio amargo
- Chocolate ao leite
- Chocolate branco
- Chocolate com avelã
- Doce de leite com nozes
- Panetone de linguiça
Dauper
- Panetones com uva passa e frutas cristalizadas
- Panetones com gotas de chocolate e com recheio sabor chocolate meio amargo
Ginger House
- Cuptone brûlée com frutas vermelhas
Havanna Canela
- Panetone com goiabada ao leite
- Panetone de pistache
- Panetone de doce de leite
- Panetone com gotas
- Panetone com frutas, amêndoas e castanhas
- Panetone com doce de leite e chocolate
Queijaria Missioneira
- Panetone de fermentação natural, orgânico, de doce de leite e outro de queijo com nozes
Savorê
- Panetone de chocolate com gotas brancas
- Panetone de chocolate com gotas pretas
- Panetone mirtilo e chocolate branco
- Panetone nozes e chocolate branco
- Panetone pistache e chocolate branco
- Panetone branco
- Panetone de chocolate ao leite
- Panetone de doce de leite
- Panetone duo (branco e preto)
Z Art’s Doce
- Panetone tradicional de frutas
- Chocotone tradicional de gostas de chocolate
- Chocolate branco e preto
- Mousse de limão
- Chocolate com damasco
- Chocolate com nozes
- Ferrero rocher
- Pistache
- Kinder bueno
- Ninho com Nutella
- Chocolate branco com oreo
- Caramelo salgado
- Chocolate branco com frutas vermelhas
- Chocotone no pote