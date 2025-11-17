Geral

Recheios criativos
Notícia

De fruta, chocolate e até de linguiça: panetones artesanais são atração no festival que estreia em Canela

Evento deve atrair mais de 12 mil visitantes e ocorre entre os dias 20 e 23, na Praça João Corrêa

Pablo Ribeiro

