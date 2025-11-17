Daniel Panizzi é o novo presidente do CIC de Bento Gonçalves

Daniel Panizzi é eleito presidente do CIC-BG para gestão 2026-2027. Viviane Somacal / Exata Comunicação

Daniel Panizzi foi eleito presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves para a gestão 2026-2027. Ele será empossado no dia 4 dezembro, durante solenidade que marca, também, a despedida de Carlos Lazzari, que comandou a entidade na gestão 2024-2025 e, agora, passará a presidir o Conselho Superior.

Panizzi afirma que premissas como o incentivo ao empreendedorismo e ao turismo e qualificação da mão de obra estarão entre as suas prioridades.

