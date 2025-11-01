Crianças caxienses com diabetes tipo 1 têm vivências retratadas em exposição que abre nesta segunda

Nos fios coloridos que compõem a mostra estão representadas as fases da vivência com a condição. Diego Viecili / Divulgação

Nesta segunda-feira (3), às 16h30min, ocorre a abertura oficial da exposição Entre fios invisíveis, uma mostra fotográfica que convida o público a mergulhar nos sentimentos e nas experiências de crianças e famílias de Caxias do Sul que convivem com o diabetes mellitus tipo 1 (DM1). A mostra ficará no mezanino da prefeitura até o dia 14, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e integra a programação do mês mundial de conscientização do diabetes no município. Na segunda quinzena de novembro, ela deve ser exposta no Shopping Villagio.

Por meio de imagens poéticas e simbólicas, o projeto aborda o impacto do diagnóstico, os desafios do tratamento e a força do acolhimento coletivo. Nos fios coloridos que compõem a mostra — azuis, vermelhos e amarelos — estão representadas as fases da vivência com a condição: o aparecimento da doença, os medos e a redescoberta da coragem.

A exposição, idealizada pela produtora Cristiane Taufer, mãe de uma menina com diabetes tipo 1, e pelo fotógrafo Diego Viecili, é uma realização conjunta com o grupo Gotas de Vida e a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Diabetes Tipo 1, coordenada pela vereadora Marisol Santos.

— Esses fios representam a nossa jornada, o medo, o aprendizado e o amor que nos une. Cada imagem é um convite para enxergar o invisível e compreender que, mesmo diante dos desafios, há beleza e força em cada passo — afirma Cristiane.

Além da mostra, o grupo Gotas de Vida e a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Diabetes Tipo 1 promovem o 1º Simpósio de Diabetes Tipo 1 de Caxias do Sul, que será realizado no próximo sábado (8), das 8h às 12h, na Câmara de Vereadores. O encontro reunirá profissionais da saúde, familiares e pessoas com diabetes.

O que é o DM1

O diabetes tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células produtoras de insulina. O organismo identifica essas células como um corpo estranho e as "ataca", fazendo com que a produção de insulina fique comprometida. O DM1 surge quando o organismo deixa de produzir insulina (ou produz uma quantidade muito pequena), sendo a insulina o hormônio responsável por manter os níveis de açúcar no sangue controlados.

Conforme a Federação Internacional de Diabetes (IDF), entidade que reúne mais de 240 associações de diabetes em mais de 161 países e territórios, o Brasil ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais pessoas com diabetes no geral e o 3º lugar quando se fala em diabetes Tipo 1.

Programe-se