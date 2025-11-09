Corpo de morador de Jaquirana que estava desaparecido é localizado na margem de rio

Foi localizado na tarde deste domingo, o corpo de Augusto Rauber da Silva, 21 anos, morador de Jaquirana que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira. De acordo com os bombeiros militares de Vacaria, o corpo estava na margem do Rio Capivaras, a dois quilômetros da ponte na localidade de Várzea, onde o rapaz teria caído no rio com sua caminhonete.
Mais cedo neste domingo, o veículo, modelo Ford Ranger, havia sido localizado submerso. Rauber teria saído de Jaquirana com destino a Criciúma (SC) e o último contato teria sido feito em São José dos Ausentes.
No início da noite deste domingo os bombeiros ainda trabalham no resgate do corpo, que está em uma área de vegetação. Também ajudaram nas buscas, desde sábado, voluntários de Jaquirana e moradores da área.