Corpo de morador de Jaquirana que estava desaparecido é localizado na margem de rio

Caminhonete que pertencia a Augusto foi localizada submersa, horas antes dos bombeiros encontrarem o corpo do rapaz Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Foi localizado na tarde deste domingo, o corpo de Augusto Rauber da Silva, 21 anos, morador de Jaquirana que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira. De acordo com os bombeiros militares de Vacaria, o corpo estava na margem do Rio Capivaras, a dois quilômetros da ponte na localidade de Várzea, onde o rapaz teria caído no rio com sua caminhonete.

Leia Mais Motorista tenta fugir de blitz, causa acidente e deixa três feridos em Caxias do Sul

Mais cedo neste domingo, o veículo, modelo Ford Ranger, havia sido localizado submerso. Rauber teria saído de Jaquirana com destino a Criciúma (SC) e o último contato teria sido feito em São José dos Ausentes.