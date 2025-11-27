Geral

Corpo de homem que foi doado para estudos há oito anos é cremado em Caxias do Sul

Cinzas de Rubens Candeia, morto aos 95 anos, foi entregue à filha, que cumpriu o desejo do pai, que havia deixado em testamento, 13 anos antes da morte, a vontade de que o corpo fosse utilizado por estudantes de cursos da área da saúde da UCS

Pedro Zanrosso

