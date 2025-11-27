Corpo de homem que foi doado para estudos há oito anos é cremado em Caxias do Sul

Rubens Candeia com o diploma de Cidadão Caxiense: reconhecimento havia sido concedido pela Câmara de Vereadores no ano de 2009. Tatiana Cavagnolli / Agencia RBS

Chegou ao fim nesta quinta-feira (11), oito anos após a sua morte, a missão de Rubens Candeia, Cidadão Caxiense reconhecido pela Câmara de Vereadores, fundador do CTG Campo dos Bugres e Papai Noel por décadas em Caxias do Sul.

Natural de Lagoa Vermelha, o tradicionalista havia registrado, 13 anos antes de morrer aos 95 anos por insuficiência respiratória, o desejo de ter o corpo doado para estudos na área da saúde na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Estudado pelos últimos oito anos por alunos da Educação Física, Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia, o corpo foi cremado nesta semana e as cinzas, em uma atitude inédita da UCS, foram entregues à família após cerimônia no Crematório São José, nesta quinta-feira (27).

Conduzida pelo frei Jaime Bettega, a despedida de Candeia foi tratada como a oficial pelos nove familiares presentes e com rosas distribuídas em cima da urna ao som de Gritos de Liberdade e Ô de Casa.

Há oito anos, quando morreu, o velório lotado foi realizado às pressas para que o desejo de ter o corpo preservado em laboratório fosse cumprido.

— Durou menos de duas horas na época, foi uma correria, na verdade nem poderia ter acontecido para que o corpo se mantivesse adequado para os estudos. Quando cheguei com ele na universidade, foi tratado como um herói, fizemos uma prece e ele ficou lá para continuar servindo aos outros mesmo depois da morte — relembra a filha Elizabete Candeia.

A frase do frei Jaime Bettega escrita em uma placa que está em cima da porta do laboratório foi repetida na cerimônia:

“Deixou em testamento o desprendimento, ofertou seu corpo para ser estudado por muitos graduados”.

Uma parte das cinzas de Candeia será deixada em um jardim da UCS e o restante na capela da família no Cemitério Municipal.

Em cumprimento a um acordo feito com a família, cinzas foram entregues nesta quinta-feira (27). Ulisses Castro / Agencia RBS

Entrega das cinzas não faz parte do protocolo

A entrega das cinzas para a família é inédita na UCS e de acordo com a responsável técnica pelos laboratórios de ensino, a professora Cristiane Boff Trevisol, não faz parte do protocolo.

— Era um acordo que tínhamos com a filha que, quando fosse cremado, as cinzas seriam devolvidas para serem colocadas junto com as da mãe. Essa doação foi feita de forma exclusiva, não é algo comum por norma institucional, fizemos o aceite por ele ser uma pessoa pública — explica Cristiane.

Corpos em laboratório são utilizados por até 10 anos

Corpos como o de Candeia são conservados em uma solução de formol e glicerina injetados nos músculos e artérias.

O produto químico faz com o que sangue se espalhe, condense e não gere odores. Ao longo do tempo e quanto mais os alunos se aprofundam nas estruturas do corpo humano, o objeto de estudo acaba se deteriorando e precisa, então, ser “aposentado” na forma da cremação.

"Gerou uma cadeia do bem", diz vice-reitor

A iniciativa de Candeia influenciou novas doações, inclusive da própria família. De acordo com Elizabete, uma irmã e um sobrinho também se doaram em vida. A irmã foi cremada nesta semana após também ter o corpo conservado para o estudos.

Atualmente o laboratório da UCS conta, segundo o vice-reitor Asdrubal Falavigna, com 17 corpos, sendo oito nas salas de aula e nove em processo de preparação. A cada semestre até seis podem ser utilizados por estudantes.

— Partir dele próprio a iniciativa de fazer a doação em prol do ensino tem que ser muito reconhecido, serviu de exemplo para que outras pessoas seguissem o mesmo caminho e gerou uma cadeia do bem. Estamos de braços abertos para receber doações como essa para o ensino e vamos receber com muita felicidade — diz Falavigna.

A intenção da pessoa em doar o corpo é mantida em sigilo pela UCS, que conta com o serviço das funerárias para o translado após a cerimônia de despedida.

Frei Jaime Bettega conduziu a cerimônia ao lado dos netos de Candeia, Ângela (E) e Vinícius (D) e da filha Elizabete. Ulisses Castro / Agencia RBS

Principais critérios para doação

O processo de doação de corpos muda para cada universidade, que define os detalhes. Há, porém, pontos em comum:

:: O doador deve ter mais de 18 anos

:: É preciso preencher uma declaração de doação de órgãos e restos mortais e reconhecer o documento em cartório, com a presença de duas testemunhas

:: É permitido que o corpo seja velado antes de ser levado à universidade

:: Não são aceitos corpos em caso de morte violenta, ou seja: decorrente de acidentes de qualquer natureza (trânsito ou queda), homicídio ou suicídio. Isso porque os corpos devem ser submetidos à necropsia e, conforme necessidade da investigação, devem estar à disposição para exumação