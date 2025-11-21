Corpo de homem é localizado em rio de São Marcos

O corpo de um morador de Caxias do Sul, identificado como Allan Chaves de Araújo, 27 anos, foi localizado em uma cachoeira de São Marcos na noite desta sexta-feira (21), de acordo com a Brigada Militar (BM). As buscas foram coordenadas pelo Corpo de Bombeiros desde o início da tarde.
De acordo com os bombeiros, a guarnição foi chamada ao Rio São Marcos após ser acionada para uma ocorrência de afogamento.
Segundo a BM, o Instituto Médico Legal (IML) é aguardado no local para recolher o corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou apoio aos bombeiros.