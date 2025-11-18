Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, divulga abertura de vagas temporárias para trabalhar na safra da uva

A Cooperativa Vinícola Aurora ampliou as vagas temporárias para esta safra da uva. Ao todo, são ofertadas 120 oportunidades de emprego para interessados em trabalhar, de janeiro a março, nos turnos diurno e noturno, nas unidades matriz (bairro Cidade Alta), Centro e Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
As vagas são sob regime CLT, com possibilidade de efetivação ao término do contrato temporário. Para participar do processo seletivo, é necessário ter idade mínima de 18 anos, residir em Bento Gonçalves e ter disponibilidade para trabalhar aos fins de semana.
Os salários são compatíveis com as funções, e entre os benefícios oferecidos estão refeição e vale-transporte, entre outros. Interessados podem se candidatar pelo link, via WhatsApp (54) 99183-4805 ou diretamente na recepção da unidade matriz.