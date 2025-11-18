Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, divulga abertura de vagas temporárias para trabalhar na safra da uva

Cooperativa Vinícola Aurora divulga vagas temporárias para a safra de 2026. Zéto Telöken / Divulgação

A Cooperativa Vinícola Aurora ampliou as vagas temporárias para esta safra da uva. Ao todo, são ofertadas 120 oportunidades de emprego para interessados em trabalhar, de janeiro a março, nos turnos diurno e noturno, nas unidades matriz (bairro Cidade Alta), Centro e Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

As vagas são sob regime CLT, com possibilidade de efetivação ao término do contrato temporário. Para participar do processo seletivo, é necessário ter idade mínima de 18 anos, residir em Bento Gonçalves e ter disponibilidade para trabalhar aos fins de semana.