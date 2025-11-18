Geral

Há 22 dias 
Notícia

Convênio vencido entre prefeitura e governo do Estado paralisa pedidos de corte de árvores em Caxias do Sul

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o processo de renovação foi iniciado ainda em abril. Contudo, o governo estadual atrasou os trâmites. Expectativa é de que convênio seja retomado na próxima semana  

Pioneiro

