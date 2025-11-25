Geral

Pente-fino 
Notícia

Contrato da prefeitura de Caxias do Sul com empresa terceirizada das UPAs é investigado pelo Tribunal de Contas do Estado 

Suspeitas de irregularidades envolvem "quarteirizações" de profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, o que teria causado eventual prejuízo de mais de R$ 400 mil aos cofres públicos 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS