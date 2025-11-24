Geral

Contrato com empresa da PPP da Educação Infantil em Caxias do Sul será assinado nesta sexta 

No ato, também será anunciado a localização das 11 primeiras escolas que serão construídas pela Jope ISB, de Belo Horizonte (MG). O investimento da parceria-público-privada é de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão

