Contrato com empresa da PPP da Educação Infantil em Caxias do Sul será assinado nesta sexta 

Projeto de pátio de um dos três modelos de escolas projetadas para diferentes tipos de terreno Secretaria de Parcerias Estratégias de Caxias do Sul / Divulgação

O contrato com o Consórcio Jope ISB, de Belo Horizonte (MG), vencedor do leilão da PPP da construção das 31 escolas Educação Infantil de Caxias do Sul, será assinado nesta sexta-feira (28). No ato, também serão anunciadas a localização das 11 primeiras escolinhas a serem construídas no município. A cerimônia vai ocorrer em um jantar no Salão da Comunidade de Nossa Senhora da Saúde, organizado pela Coordenadoria de Relações com a Comunidade (CRC).

O investimento da parceria-público-privada (PPP) é na ordem de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões de investimentos nos primeiros três anos de contrato para a construção das escolinhas. As estruturas terão 7 mil vagas, o que, segundo a prefeitura, vai zerar a fila de espera nas creches no município.

Conforme o secretário municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, a construção das primeiras escolas pode começar já em março de 2026, mas serão entregues uma por vez.

— As 11 são da primeira etapa e, a partir disso, começam as questões operacionais para que lá por março, possivelmente, a gente já esteja iniciando a execução das obras. Agora está na fase de final de aprovação do projeto, depois serão feitos os licenciamentos. Essa etapa de burocracia começa a partir de agora e, em torno de 60, 90 dias, a gente deve estar com tudo isso concluído e em condição de começar a construção efetiva das primeiras 11 escolas. Não serão todas ao mesmo tempo, será uma, depois mais uma e assim sucessivamente, ao longo do ano de 2026, essas 11 deverão estar construídas e concluídas — acrescenta.

Sobre o edital

O edital do projeto da PPP, estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessão administrativa da construção e da prestação de serviços de 31 novas unidades de Educação Infantil da rede municipal de educação, foi publicado no dia 15 de abril.