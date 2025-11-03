Construção de nova ponte sobre o Rio Piaí, no interior de Caxias do Sul, chega nas etapas finais

A nova ponte terá 100 metros de extensão e substituirá a antiga travessia Ederson de Oliveira / Divulgação

As obras da nova ponte sobre o Rio Piaí, na divisa entre os distritos de Santa Lúcia do Piaí e Vila Cristina, interior de Caxias do Sul, estão chegando nas etapas finais. A estrutura conta com um investimento de R$ 3,8 milhões, financiados pela prefeitura com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Na última quinta-feira (31), as equipes da empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda, responsável pela execução do projeto, iniciaram as escavações e os trabalhos de terraplenagem para a construção dos gabiões que sustentarão uma das cabeceiras da ponte, localizada no lado de Vila Cristina.

Leia Mais Semana será marcada por chuva e temperaturas amenas na Serra; sol retorna na quinta

Paralelamente está em andamento a montagem das armações de ferro e das formas de sustentação para a concretagem da estrutura que comporá um dos módulos do tabuleiro — ligação definitiva entre as duas margens do Rio Piaí. Essa etapa representa um marco técnico da obra, que se encaminha para sua fase de finalização e acabamento.