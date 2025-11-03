Geral

Construção de nova ponte sobre o Rio Piaí, no interior de Caxias do Sul, chega nas etapas finais

A estrutura está localizada na divisa entre os distritos de Santa Lúcia do Piaí e Vila Cristina. O investimento da prefeitura é de R$ 3,8 milhões

