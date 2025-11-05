Geral

Construção de casas às famílias atingidas por enchentes em Santa Tereza sofre nova paralisação

Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) rescindiu contrato com empresa após verificar o descumprimento do projeto. Trabalhos devem ser retomados nesta semana por outra companhia. Prazo de conclusão segue sendo o Natal

Luca Roth

