Construção de casas às famílias atingidas por enchentes em Santa Tereza é retomada

Moradias são erguidas no loteamento Stringhini II. Jorge Fuentes / Sehab / Divulgação

Depois de ficar um mês paralisada, a construção de 24 unidades habitacionais em Santa Tereza, na Serra, por meio do programa A Casa é Sua - Calamidade, do governo do Estado, foi retomada nesta segunda-feira (10). Ainda em outubro, após verificar o descumprimento de prazos e de adequação dos canteiros de obra, a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) rescindiu o contrato com a KMB Construtora e Incorporadora.

Após, foi convocada a segunda colocada no processo licitatório, a Previbras Soluções Industriais, de Gravataí, que assumiu o serviço nesta semana. O prazo de conclusão das casas segue sendo o Natal — como definido em reunião com o titular da pasta, Carlos Gomes, em setembro.

As casas são erguidas no loteamento Stringhini II para famílias atingidas pelas enchentes, com dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro e área externa. Gomes afirmou, na ocasião, que restavam os acabamentos internos e externos das estruturas, como pintura, texturização e piso.

Em paralelo, a prefeitura de Santa Tereza é responsável pela contratação dos muros de arrimo (necessários para estabilizar o desnível do terreno) e dos serviços complementares.