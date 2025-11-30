Conheça os vestidos da rainha e das princesas da Festa da Uva 2026

As cores escolhidas são o verde e o bordô. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em uma inspiração que une os conceitos de memória e contemporaneidade, os vestidos da rainha e das princesas da Festa da Uva 2026 foram apresentados na manhã deste domingo (30), em Caxias do Sul. A narrativa das peças foi construída a partir da vida dos tropeiros.

Criados por Rico Bracco, os trajes que serão usados por Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva foram feitos no modelo modular, com três variações oficiais de uso, para passeio e gala.

A proposta reúne camisa de seda, camisa de linho, corset, gola, mangas plissadas removíveis, saia curta e saia interna removível. As cores escolhidas são o verde e o bordô. A sobreposição rosada, segundo o estilista, remete ao parreiral protegido pelas rosas.

Outros detalhes

O corset tem barbatanas de aço trançado e amarrações nas costas. Já as mangas foram desenhas a partir do plissado orgânico em seda.