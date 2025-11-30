Geral

Trajes da corte
Notícia

Conheça os vestidos da rainha e das princesas da Festa da Uva 2026

Criados por Rico Bracco, os conjuntos foram feitos no modelo modular, com três variações oficiais de uso, para passeio e gala

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS