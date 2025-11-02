Geral

Dia de Finados
Notícia

Conheça o trabalho de cerimonialistas que acolhem as famílias nos momentos delicados em velórios de Caxias do Sul

Equipe de quatro psicólogos se reveza no cerimonial que recorda as preferências e memórias do ente que partiu; ritual, segundo eles, celebra a vida e é importante para o processo de luto

Pedro Zanrosso

