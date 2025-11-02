Conheça o trabalho de cerimonialistas que acolhem as famílias nos momentos delicados em velórios de Caxias do Sul

Caetano, Juliana e Niura: parte da equipe de psicólogos responsável pelo cerimonial dos velórios atendidos pelo Grupo L. Formolo em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Eles são as pessoas que surgem ao fim de cada velório para trazer, com palavras, conforto aos presentes. Ao lado do padre, contam a história de quem está ali, lembram momentos e recitam mensagens. Neste Dia de Finados, celebrado domingo (2), conheça histórias de profissionais que ajudam a confortar os familiares em um dos momentos mais delicados para os familiares em velórios de Caxias.

Leia Mais O que muda com a política nacional que garante acolhimento para quem perde bebês

São psicólogos e cerimonialistas que horas antes conversam em particular com a família e escrevem o texto a ser lido em um dos momentos mais delicados de um velório: o fechamento do caixão.

Uma das empresas em Caxias do Sul é o Grupo L. Formolo, que conta com uma equipe de quatro profissionais. O grupo é coordenado pela psicóloga sistêmica Juliana Felipe, 47 anos, que precisa lidar diariamente com pessoas que vivenciam o luto.

— Quando nos aproximamos da sala (onde o corpo é velado) já sabem que chegou o momento de se despedir de verdade. Para mim é o momento mais doloroso para a família, é a despedida real, quando na maioria das vezes cai a ficha. Faço com todo amor, não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade emocional, porque são momentos pesados e, querendo ou não, você se coloca no lugar dos familiares — conta Juliana.

Juliana Felipe coordena equipe responsável por acolher familiares em velórios. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Diferentemente de quando velórios duravam até 24 horas e familiares passavam a madrugada em vigília, as cerimônias atuais têm sido, em geral, mais dinâmicas e algumas podem ocorrer em um período de até quatro horas. Segundo Juliana, nesse caso é preciso ser ágil para redigir uma pequena biografia.

A forma de cada um viver o luto é particular, mas para ela o ritual ajuda a assimilar e entender que a presença não estará mais no plano físico.

— O cerimonial veio para tornar o momento mais caloroso, lemos a biografia da pessoa e convidamos o padre a fazer a oração de encomendação. Na entrevista, alguém próximo nos conta parte da história da pessoa. Porque estamos ali para, na verdade, celebrar a vida. O ritual do velório tem que ser feito, ajuda no processo. Na época da pandemia, por exemplo, muitas pessoas ficaram com uma incógnita, um sentimento estranho de não ver o familiar no sepultamento — detalha.

Para desempenhar o ofício, o conhecimento em psicologia auxilia Niura Rosa, 38, que acredita ser necessário ter um mesmo perfil compartilhado pelos colegas.

— Temos um olhar mais delicado, por sermos psicólogos. Lidar com o luto diariamente é entender que cada pessoa reage de um jeito, é preciso delicadeza para entender essas formas. Quanto mais nos dão abertura, mais conseguimos captar sobre a vida de quem faleceu e traduzir em palavras as memórias que ele deixou. Procuramos transmitir sempre o melhor de cada pessoa. Queremos saber o que ele fez de bom para que guardem isso e não outra coisa — complementa.

O também psicólogo Caetano Curtolo Schulz, 27, faz coro:

— Viemos para não focar tanto na morte, mas no que a pessoa construiu de fato: o carinho e o afeto que ela espalhou. Para mim é desafiador, mas quando temos um propósito ele fica em segundo plano.

Atendimentos

Há situações em que o trabalho ganha outra dimensão e é necessário atender os familiares. Principalmente em caso de mortes precoces ou abruptas, como ocorre em acidentes, momentos em que os psicólogos prestam atendimentos no local.