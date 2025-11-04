Conheça detalhes do projeto do elevador panorâmico da Gruta da Terceira Légua, em Caxias

Complexo incluirá um mirante desenhado em formato de “M”, também lembrando um coração, de onde emerge uma cruz estilizada. Render 3D / Bruno Furlan Bonatto

Em dezembro, terá início a construção do elevador panorâmico da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes da Terceira Légua, em Caxias do Sul. A estrutura, idealizada desde o início deste ano e que promete transformar a experiência de acesso ao santuário, deve ser concluída em outubro de 2026.

O projeto, idealizado pelo frei Jaime Bettega e conduzido inteiramente por um grupo de 41 voluntários (entre engenheiros, arquitetos, biólogos, geólogos, administradores e especialistas em montanhismo), nasce do desejo de garantir acessibilidade a todos os visitantes, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A gruta, de propriedade da Mitra Diocesana de Caxias do Sul, fica em meio à natureza no Travessão Santa Rita. Atualmente, para chegar até ela, o visitante precisa descer (e posteriormente subir) uma escadaria com 150 degraus (cada um deles representa uma oração do rosário).

— O elevador é um sonho somado à necessidade. Muitas pessoas desejam visitar o local, mas a escadaria se torna um impedimento. Queremos que todos possam acessar esse espaço de fé, de beleza e de encontro com a natureza — destaca frei Jaime.

Atualmente, para chegar até a gruta, o visitante precisa descer (e posteriormente subir) uma escadaria com 150 degraus. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o projeto técnico e ambiental já aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o grupo agora entra na fase de execução. A primeira etapa será a concretagem da base estrutural, prevista para dezembro.

Segundo Bettega, o projeto mantém o compromisso de preservação ambiental, uma das principais diretrizes desde o início. Quatro árvores precisaram ser retiradas para dar espaço à fundação, mas duas já estavam secas. Para compensar, serão plantadas mudas equivalentes no próprio local.

Um mirante em forma de “M” e coração

Além do elevador, o complexo incluirá um belvedere (mirante) que simboliza a espiritualidade do local. A estrutura foi desenhada em formato de “M” de Maria, também lembrando um coração, de onde emerge uma cruz estilizada. O espaço, com mais de 270 metros quadrados, permitirá ao visitante uma vista panorâmica do vale, das parreiras e da cascata ao lado da gruta.

— Pensamos o belvedere como um espaço de contemplação e oração. Ele traduz o sentido do projeto: fé, acolhimento e beleza. Será um lugar para ver a natureza e também para se ver com o coração — comenta frei Jaime.

O arquiteto Carlos Sartor, um dos voluntários responsáveis pelo projeto, explica que toda a concepção foi guiada por princípios de mínima interferência no ambiente natural e respeito à vocação espiritual do local.

— Trabalhamos com a premissa de preservar a essência da gruta. Intervimos o mínimo possível. O elevador será panorâmico, de vidro, e se integra à paisagem sem agredir. A natureza é o elemento central, e a fé, o que dá sentido a tudo — afirma Sartor.

De acordo com o frei Jaime Bettega, a empresa que irá fornecer o elevador ainda não foi definida. No momento, o grupo analisa quatro propostas.

Placa na entrada da gruta convida os participantes a serem padrinhos da ação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O elevador será construído principalmente em concreto, ferro e vidro, permitindo uma visão ampla durante todo o trajeto. A capacidade deve ser entre 14 e 16 pessoas, com espaço suficiente para acomodar uma maca em caso de emergência durante as atividades de rapel ou montanhismo — práticas que já tornaram o local uma referência nacional nesse tipo de esporte.

O piso do mirante também será de vidro, criando uma integração total com o entorno. O projeto está sendo orçado em torno de R$ 800 mil, valor que será 100% custeado por meio de doações e eventos comunitários, sem uso de recursos públicos.

"A fé precisa ser acessível a todos", diz o frei Jaime Bettega. Ulisses Castro / Agencia RBS

Fé, inclusão e um novo roteiro turístico

A equipe também investe em campanhas e eventos para arrecadar recursos. Um dos momentos mais aguardados será a Festa da Gruta, em fevereiro de 2026, cujo resultado será revertido à obra. O projeto ganhou até um slogan: A fé acessa todos os caminhos.

— Esse lema traduz tudo o que estamos fazendo. A fé precisa ser acessível a todos. É um gesto de acolhimento e inclusão — resume frei Jaime.

Capela da Gruta da Terceira Légua. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Conforme o religioso, quando estiver pronto, o elevador não apenas facilitará o acesso à gruta, mas também ampliará o potencial turístico da Terceira Légua. O entorno, com suas cantinas e paisagens rurais, deve integrar um novo roteiro de turismo religioso e de natureza.

— Será um atrativo turístico de grande valor, sem perder o caráter espiritual. A ideia é que as pessoas encontrem ali um espaço de paz, beleza e fé — completa o frei.

Religiosidade e aventura

Para chegar à gruta de Nossa Senhora de Lourdes da Terceira Légua, percorre-se 16 quilômetros desde o centro de Caxias do Sul, pela Estrada do Imigrante. Descoberta nos anos 1940 por caçadores que frequentavam a região, a gruta serve de abrigo à capela inaugurada em 1949.

Há 76 anos, os moradores da Terceira Légua se reúnem no segundo domingo de cada mês para a celebração religiosa, dia em que a visitação à cascata é proibida, assim como a prática de rapel e escalada. Nos demais dias, a visitação à gruta e à cascata é permitida e gratuita.