Conheça detalhes do projeto do elevador panorâmico da Gruta da Terceira Légua, em Caxias

Idealizada pelo frei Jaime Bettega, estrutura busca garantir acessibilidade a todos os visitantes, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida; Obras começam em dezembro, com inauguração prevista para outubro de 2026

Pablo Ribeiro

